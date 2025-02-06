¿Cuándo es la final de ‘MasterChef Celebrity’? Confirman la fecha oficial

En el más reciente capítulo de la décima temporada de MasterChef Celebrity Valentina Taguado, Violeta Bergonzi, Michelle Rouillard, Carolina Sabino, Alejandra Ávila y Pichingo estrenaron la filipina que indica que la competencia está a punto de llegar a su final. Después de 22 participantes que ingresaron, quedan solo seis en la cocina más famosa.

Todas las noches Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso, califican los platos de los famosos y cada semana va saliendo un participante hasta que queden cuatro, que se enfrentarán en la final.

Final de ‘MasterChef Celebrity’

De acuerdo con Noticias RCN, el canal RCN dio a conocer la fecha de la gran final de MasterChef Celebrity. Sería el último capítulo del reality será emitido el martes 25 de noviembre. Ese día, los televidentes conocerán quién será el ganador o ganadora de esta temporada.

Según los rumores que han circulado en redes sociales, al parecer, solo mujeres competirán en la final: Violeta Bergonzi, Valentina Taguado, Carolina Sabino y Alejandra Ávila. Una de ellas se llevaría el título a mejor chef y, por supuesto, el millonario premio. Ese día, las finalistas deberán hacer una preparación completa: entrada, plato fuerte y postre.

¿Quiénes han sido los ganadores de las temporadas anteriores de ‘MasterChef Celebrity’?

Múltiples famosos han pasado por los fogones de la cocina más famosa y varios de ellos han marcado la historia del reality. A continuación, los ganadores de las temporadas anteriores:

Piter Albeiro (2018)

El humorista, quien se enfrentó en la final a Variel Sánchez y Estefanía Borge, se convirtió en el primer ganador de MasterChefCelebrity. Se destacó con un carpaccio de salmón y un ribeye, lo que convenció al jurado.

Adriana Lucía (2019-2020)

En la segunda entrega del programa, Adriana Lucía, cantante colombiana, se coronó como ganadora. Para asegurar su triunfo, presentó un plato destacable que mezclaba una baclava (pastel turco) con corozo, un ingrediente típico de su región, lo cual le dio un sello muy personal. La cantante se enfrentó a Andrea Tovar y Mariana Mesa.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Carla Giraldo (2021)

La actriz fue una de las participantes más polémicas de esta temporada del reality culinario. Protagonizó varias discusiones con algunos de sus compañeros como Liss Pereira. Sin embargo, su sazón la llevó hasta la final y a ganarse el millonario premio con un postre llamado “Flexibilidad” que incluía ganache con ron, crumble de hormigas culonas, merengue, frambuesas y uvas isabelinas, un plato muy original que llamó la atención del jurado.

Ramiro Meneses (2022)

La cuarta temporada dejó como ganador al actor Ramiro Meneses. El plato que lo llevó a la victoria incluia ingredientes como pirarucú, un pescado amazónico, y hormiga de limón.

Carolina Acevedo (2023)

La actriz de Nuevo rico, nuevo pobre se convirtió en la ganadora de la quinta temporada. Compitió con Adrián Parada, Daniela Tapia y Nela González.

Paola Rey (2024)

La temporada del año pasado dejó como ganadora a Paola Rey, recordada por sus personajes en producciones como Pasión de gavilanes, La mujer en el espejo, entre otras. La actriz presentó un menú titulado ‘ADN’, inspirado en los sabores de su tierra natal, Santander.