¿Cuál fue la enfermedad de Luis Fernando Hoyos que lo alejó de MasterChef?

El pasado 22 de octubre Luis Fernando Hoyos fue eliminado de MasterChef Celebrity. El reconocido actor colombiano se enfrentó a Raúl Ocampo, Valentina Taguado, Michelle Rouillard y Pichingo en un reto donde el pan tajado era el protagonista. Aunque tuvo un buen plato, la salsa no salió como esperaba, pues le quedó salada, un detalle que los chefs Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso no pasaron por alto.

La experiencia de Luis Fernando Hoyos en ‘MasterChef Celebrity’

Aunque el actor se ha dado a conocer por los múltiples papeles que ha realizado en televisión, entre ellos en La Pola, Siempre bruja o Rosario Tijeras, su experiencia en un reality fue positiva.

“Nunca pensé estar en un reality, pero fue edificante, fue un momento importante en mi vida, hice un buen análisis conmigo en medio de este laberinto que es el concurso y este experimento social. Me fue muy bien, salí contento, agradecido del aprendizaje con los chefs, salí enamorado de Claudia, salí muy enchufado también con algunos de los participantes", dijo para este medio.

Sobre los motivos que lo llevaron a participar en un reality, dijo: “La oportunidad de estar trabajando en una faceta muy de los medios de hoy, muy de conectarse también con otras personas y juventudes especialmente que tampoco han seguido la carrera de uno, no conocen tanto eso porque estamos regados por diferentes plataformas y entonces es más difícil seguir la carrera de un actor. Es un programa en el que uno aprende, disfruta y trabaja también. Nunca lo nunca lo hubiera pensado. No quiere decir eso que toda esta amabilidad no me hubiera generado un gran estrés estar en el programa todos los días, porque es que hasta el más avezado en la cocina cuando le dicen es contrarreloj, es muy difícil, la cocina, es muy traicionera porque hay muchos accidentes, pueden pasar muchas cosas”.

Su salida conmovió a muchos, especialmente a Claudia Bahamón, presentadora del programa: “Debo decir que la despedida fue muy amable, muy generosa, muy afectuosa de parte de todos, y conmovió realmente. Agradezco profundamente ese acto de parte de todo el grupo, mi familia también estaba muy conmovida. Claudia tiene un tesón maravilloso y es increíble, la luz de ese programa es ella y la forma como lleva el programa, con la amabilidad, pero sin dejar caerlo nunca, con la alegría que lo lleva, a pesar de estar en situaciones que de pronto no son las mejores en algún día para ella. Me parece que es una mujer increíble, que es muy, muy talentosa, muy poderosa, con un tesón increíble y se lo he dicho ya varias veces", afirmó.

¿Qué le pasó a Luis Fernando Hoyos? Esta fue la enfermedad que enfrentó

Semanas antes de su salida, LuisFer había reingresado a la competencia luego de un largo periodo de ausencia debido a un problema de salud. En esta entrevista reveló detalles de lo que le ocurrió: “Tuve un covid y me pateó muy duro y estuve por fuera un tiempo un poco más corto del que aparece editado, porque la edición obviamente parece que fuera mucho más larga, al aire fue como un mes, pero en realidad fue la mitad de eso, pero me pegó duro, es que yo no me podía mover. Yo solamente dormía, medio reaccionaba, comía algo y dormía, dormía, dormía. La mesa de noche quedaba como a un kilómetro de mí. O sea, estaba ahí al lado y no podía llegar. No me podía mover, fue durísimo”, contó.

Aunque el proceso de recuperación no fue fácil, logró superar ese duro momento. “Tuve la fortuna de estar en mi casa todo el tiempo y solamente salir a un par de terapias, pero porque eran absolutamente necesarias, pero el ánimo y la energía era desconectado totalmente. Entra uno como en una nebulosa, uno no entiende, es como una neblina y uno no entiende nada, no responde nada. El cuerpo no te da para nada más que para recuperarte, no más”.