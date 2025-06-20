Raúl Ocampo fue eliminado de ‘MasterChef Celebrity’. Así quedó el top 6

Raúl Ocampo fue uno de los participantes más comentados de esta temporada de MasterChef Celebrity. El actor, recordado por sus personajes en producciones como Café, con aroma de mujer, Ana de nadie, Los Briceño, entre otras, fue uno de los más destacados en la cocina, lo que le permitió llegar al top 7, un logro importante para su vida personal y profesional.

En el más reciente capítulo del reality culinario, los participantes se enfrentaron a un nuevo reto de eliminación. Violeta Bergonzi, Pichingo, Carolina Sabino, Michelle Rouillard, Valentina Taguado y Raúl Ocampo lucharon por permanecer una semana más en competencia. Sin embargo, Ocampo no logró convencer a los jurados con su preparación “Sigue y te sirves”.

“Tu salsa se robó el show. Es lo más rico que tienes del plato”, le dijo Nicolás de Zubiría. Por su parte, Belén Alonso le dijo: “Siento que le falta un pico que me lleve a esos sabores asiáticos. Se me hizo muy valiente hacer este plato para eliminación”.

Emotiva despedida de Raúl Ocampo de ‘MasterChef Celebrity’

La decisión final estuvo entre él y Valentina Taguado, quienes hicieron una gran amistad dentro de la competencia: “Es muy emocionante y muy triste a la vez, porque hasta acá llega una historia muy bonita. Uno de los dos se va y esa amistad en el programa se va a acabar”, dijo el actor.

Antes de salir de la cocina, Belén le dedicó unas palabras: “Eres un alma vieja en un cuerpo joven lleno de sabiduría, con una sencillez que me impresiona. Transmites mucha paz. Yo leí tu libro, tienes un corazón de oro, estoy muy contenta de haber coincidido contigo”.

Claudia Bahamón no pudo ocultar las lágrimas: “Pocas veces uno encuentra a una persona que tiene una mirada transparente, el corazón y el alma transparente y ese eres tú y te agradezco infinitamente”.

Raúl Ocampo se despide

A través de sus redes sociales, el actor publicó un mensaje refiriéndose a su experiencia en el reality: “Gracias MasterChef Colombia, eres el mejor juego que he jugado. Gracias a mis compañeros y compañeras, aprendí muchísimo de cada uno. A los jurados y mi adorada Claudia Bahamon, gracias por su exigencia y por inspirarnos a ser mejores cada día. Y gracias Canal RCN, por darme la oportunidad de cumplir el sueño de cocinar en la cocina más famosa del mundo. ¡Qué viaje tan hermoso! Me llevo amistades enormes, para toda la vida️. Experiencias gigantes. A los que me apoyaron y me mandaron amor en esta competencia los amo”.

Con la salida de Raúl, en competencia quedaron conformando el top 6 de los mejores cocineros de esta temporada: Valentina Taguado, Violeta Bergonzi, Michelle Rouillard, Carolina Sabino, Alejandra Ávila y Pichingo.