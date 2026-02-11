¿Cuándo es la final del ‘Desafío Siglo XXI’ en 2026? Esta es la fecha del último capítulo

El Desafío Siglo XXI ya se encuentra en su recta final. Hasta el momento quedan cuatro parejas: Zambrano y Miryan, Rosa y Gero, Rata y Valentina y Gio y Valkyria. Entre ellos se definirán los semifinalistas y, posteriormente, la pareja ganadora. Al igual que la temporada del año pasado, una sola dupla se llevará el premio mayor.

Este reality de competencia física y mental se ha mantenido como uno de los formatos más queridos por los televidentes colombianos. En este programa, diferentes equipos se enfrentan en desafíos que ponen a prueba su fuerza, agilidad, lógica y trabajo en equipo, todo en escenarios conocidos como “Boxes” (como Box Azul, Amarillo y Negro), donde la presión siempre está al máximo.

A lo largo de la temporada, los participantes han atravesado diversas etapas: Desafío a muerte, donde se enfrentan a la posibilidad de ser eliminados. Desafíos de Sentencia, Hambre y Castigo o los Desafíos de Sentencia y Bienestar.

Por estos días, los participantes que quedan se encuentran en Desafío de Salvación, donde luchan por un cupo en la semifinal para estar un paso más cerca de ganar la copa.

Esta edición no fue del todo lineal: el programa hizo una pausa en diciembre de 2025, justo en medio de las festividades navideñas. Luego, volvió a la pantalla el 12 de enero de 2026 con nuevos episodios que dieron inicio a la recta final.

Fecha de la final del ‘Desafío Siglo XXI’

Tras más de 90 días de competencia, desafíos intensos y eliminaciones, la producción confirmó la fecha en la que se transmitirá el capítulo donde se revelarán los ganadores de esta edición del reality. Será el próximo martes 17 de febrero de 2026 a las 8:00 p. m., su horario habitual.

En este episodio, las presentadoras Andrea Serna y Mafe Aristizábal estarán en La Ciudad de las Cajas, donde conducirán la última prueba y revelarán qué pareja se coronará como campeona y se llevará el premio de $1.200 millones de pesos, después de haber demostrado su resistencia, habilidades estratégicas y una mentalidad competitiva a lo largo de toda la temporada.

Después de que se emita el último capítulo del Desafío Siglo XXI, Caracol Televisión ya tiene todo listo para su nueva programación en ese horario estelar. El reality musical A Otro Nivel se estrenará a las 8 p. m. el 18 de febrero de 2026, justo un día después de la gran final del Desafío.

