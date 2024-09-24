Exparticipante del ‘Desafío’ se convertirá en papá, después de perder un bebé hace un año

A través de redes sociales, Belmer Ospina, mejor conocido como Be, anunció que se convertirá en padre una vez más. El deportista participó en el Desafío Súper Humanos 2018 y, posteriormente, regresó en el 2024 como refuerzo de Natalia Rincón en la Etapa Dorada, como parte del equipo del Tino Asprilla.

En marzo del año pasado, el deportista conmovió al revelar que había perdido al bebé que estaba esperando junto a su novia Alysson Salazar. “Hace poco recibimos una noticia que nos llenó de felicidad, fue algo inesperado, pero desde el primer momento nos emocionamos demasiado. Tuvimos una segunda ecografía, íbamos ansiosos y con el corazón lleno de ilusión deseando ver una vez más a nuestro bebé, pero lamentablemente las noticias no fueron lo que esperábamos. Su corazón se encontraba sin latido”, dijo en ese momento.

Be, exparticipante del ‘Desafío’ será papá

Después de casi un año, Be fue sorprendido nuevamente con la noticia que será papá: “Hace un año estábamos viviendo una sensación muy parecida a esta. Llenos de ilusión, de sueños y de planes… pero por cosas de Dios no se nos dio. Fue un momento muy duro, de esos golpes que la vida no avisa y que cuestan muchísimo aceptar. Aun así, nunca soltamos la mano del otro. Nos apoyamos, lloramos juntos y poco a poco aprendimos a seguir adelante", escribió en su cuenta de Instagram.

En las imágenes aparece junto a su novia, quien luce su barriguita de embarazo: “Hoy, un año después, la vida nos regala una nueva oportunidad. Hoy hicimos nuestras primeras fotos de embarazo para anunciar públicamente que vamos a ser papás otra vez. Todavía nos cuesta creerlo. Queremos darles las gracias a todos ustedes por estar siempre pendientes, por los mensajes, por las buenas energías. Todo eso nos motiva y nos da fuerzas para seguir creando contenido y compartiendo nuestra historia con ustedes.

Sus amigos y seguidores les han dejado mensajes felicitándolos por las noticias: “Thiago será el mejor hermano”, “me encanta, felicidades”, “qué bendición un bebé sano y protegido por Dios”, “Me alegro mucho por ustedes, Dios permita que todo les salga bien, cuídense”, “Yo me alegro muchísimo por ustedes dos, es maravilloso”, “Dios los bendiga y los proteja siempre y esa criatura que está en su vientre que Dios la bendiga y forme y crezca sano”.