‘Mango’: reparto, dónde se grabó, final explicado y más de la película de amor

El pasado viernes 7 de noviembre, la plataforma de streaming estrenó una producción que ha sido muy comentada en redes sociales. Se trata de Mango, un drama romántico que se destaca por su profundidad emocional que, sin duda, ha logrado conmover el corazón de más de uno.

¿De qué trata ‘Mango’ de Netflix?

Según la descripción de Netflix, la película cuenta que “Lærke, una ambiciosa directora de hotel, es enviada a Málaga para desarrollar un hotel en la finca de mangos de Alex. Su hija se une, esperando unas vacaciones poco comunes. Pero entre Lærke y Alex surgen sentimientos inesperados que les obligan a tomar decisiones que cambiarán sus vidas”.

La realización de ese complejo turístico en la plantación de mangos se complica gracias al dueño de la finca, quien se resiste a vender la propiedad, pues un pasado trágico lo ata emocionalmente a ese lugar, pues allí fue donde perdió a su esposa y parte de su familia debido a un incendio.

Agnes, la hija de Laerke, se encuentra con Paula, sobrina de Álex, quien la ayuda a acercarse nuevamente a su madre, de quien se se siente completamente distante. Cuando regresan a Dinamarca, Laerke descubre que Álex le cedió la finca a la empresa. Así que vende su apartamento y consigue financiación; viaja nuevamente a Málaga y le hace una propuesta al dueño de la finca para crear un hotel comunitario que conserve la plantación y beneficie a la población local. Finalmente, ambos se asocian.

¿Dónde se grabó ¿Mango’?

La producción danesa es dirigida por Mehdi Avaz,escrita por Milad Schwartz Avaz, y fue filmada en Málaga, España. La plantación principal de la película es en una finca de mangos Eurofresh (huertos ecológicos con más de 40 años). De allí son esos senderos de tierra, hileras de árboles y la casona de tonos amarillo mostaza con puertas verdes. De Vélez, Málaga son las fachadas urbanas que aparecen y que conectan con la finca. Sin embargo, las calles empinadas y peatonales son de Frigiliana.

Reparto de ‘Mango’ de Netflix

Josephine Park es Lærke.

Dar Salim es Alex.

Paprika Steen es Joan.

Anders W. Berthelsen es Tom.

Sara Jiménez es Paula.

Josephine Højbjerg es Agnes.

Sebastian Jessen es Kristian.

Lise Beastrup

Ninton Sánchez

Jacob Jorgsholm

Logan Connor Calvert

Juanma Quesada

Mango, de Netflix. Fotografía por: Netflix

Final explicado de ‘Mango’ de Netflix

El final de Mango en Netflix deja una sensación de esperanza y renovación. Lærke y Alex no solo se convierten en pareja, sino que se convierten en un equipo capaz de transformar sus desafíos en nuevas oportunidades. Agnes y Paula representan lo que está por venir, y el proyecto del hotel se erige como un símbolo de reinicio para todos. Así, el cierre de la película completa una historia que demuestra que los cimientos más sólidos de la vida se construyen con amor, sinceridad y la posibilidad de comenzar de nuevo.