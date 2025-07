Desafío 2025: Cami tuvo que abandonar la competencia. ¿Quién fue su reemplazo?

Han pasado 15 días desde que se estrenó la nueva temporada del Desafío Siglo XXI. Cada día, los participantes aprovechan los tiempos libres para conocerse más, hacer alianzas, y planear sus estrategias para ganar las pruebas.

¿Qué pasó con Cami del ‘Desafío del Siglo’?

La semana pasada, después de recibir el castigo del corte de pelo, Cami, del equipo Alpha, sufrió una lesión en uno de sus tobillos mientras enfrentaba una prueba. La deportista cayó al piso, sobre nos bultos de arena y se lastimó el pie. Aunque fue atendida por el equipo médico del programa y pese a que tenía la esperanza de continuar en competencia, anoche, en el reciente capítulo, tuvo que despedirse de sus compañeros, pues, por recomendación médica, debía dedicarse a su recuperación.

“Cami, según los resultados, infortunadamente no puedes continuar en esta competencia”, le dijo Andrea Serna, mientras sus compañeros de equipo se mostraron sorprendidos. Antes de despedirse, Cami expresó su agradecimiento por la oportunidad de haber hecho parte de esta versión del reality deportivo y de supervivencia: “Yo creo que es un sueño que se acaba muy rápido, pero dentro de este poquito tiempo pude ser la capitana, pude conocer gente increíble y también tal vez dejarles un poquito de mí”.

¿Quién regresó al ‘Desafío Siglo XXI’?

Hasta el momento, solo se ha realizado un ‘Desafío a muerte’ que dejó eliminados a Pineda y a Sathya. Tras la salida de Cami, quien regresó a ‘La ciudad de las cajas’ fue la primera eliminada de la competencia.

La participante se encontraba en El Cubo de los eliminados junto a Pineda, donde tuvo unos días de reflexión, mientras esperaban si, durante el ciclo, ocurría alguna eventualidad con los demá desafiantes: “Para mí es una segunda oportunidad, una manera de volver, una Sathya diferente, con mucha más fuerza. Estos días que he estado acá en El Cubo como que me han hecho reflexionar sobre muchas cosas, como darme cuenta de que esto no fue una derrota”, dijo.

Aunque algunos de los integrantes de la casa morada habían asegurado que no les gustaría que ella volviera, cuando la vieron entrar nuevamente a la casa se acercaron, la abrazaron y le dieron la bienvenida.

Participantes de Beta tuvieron fuerte pelea después una prueba

Tras haber realizado la reciente prueba en el Box Amarillo, el equipo Beta volvió a la casa evidentemente molesto luego que Katiuska, integrante de Omega, los acusara públicamente de esconderles unas fichas.

Mientras dialogaban sobre lo ocurrido Valentina y Claudia protagonizaron una fuerte discusión: “A mí no me gusta la hipocresía, no me gusta la lambonería y te lo estoy diciendo a ti directamente”, le dijo Claudia a su compañera, quien no dudó en responderle: “yo no necesito lamerle a nadie. Yo no estoy pique allí y pique allá con todos los participantes. ¿Cómo me vas a decir que lambonería si tú vives de un lado para el otro hablando con todos de todos?“.

Los ánimos se fueron calentando y, una vez más, Claudia insistió “entonces no hablemos y yo tampoco te voy a escuchar”. Valentina, por su parte, contestó: ”Ella se quiere ir, desacomoda todo el grupo y viene a hacerse la víctima. Decídase. Cree que esto es un reinado y esto no es un reinado, siga en el reinado, pero lejos de acá porque nos está afectando a todas".

“¿Y eso en qué le afecta, ridícula?”, le respondió Claudia. Finalmente, Valentina le gritó: “con personas así de inmaduras no se puede, por