‘Desafío 2027′: revelan detalles de la nueva temporada y cómo inscribirse para participar

Tras el sorpresivo anuncio de Sofía Osío Luna como nueva presentadora del ‘Desafío’, Caracol Televisión reveló nuevos detalles sobre la próxima temporada del exitoso reality de competencia, que llegará a su edición número 22.

El canal comenzó a mostrar el rumbo que tomará la producción en 2027 y confirmó información clave para los seguidores del formato y para quienes esperan postularse como participantes en la nueva edición.

Los detalles fueron dados a conocer a través de la primera promoción oficial emitida por Caracol Televisión al finalizar el estreno de ‘Yo me llamo’, en la noche del 21 de julio. En ese avance se confirmó el nombre que llevará la nueva temporada, las dos mujeres que estarán al frente de la presentación y se entregaron las primeras indicaciones para quienes deseen inscribirse y buscar un lugar en el ‘Desafío’.

¿Qué se sabe sobre el ‘Desafío 2027′?

Tal como se dio a conocer semanas atrás, el equipo de presentadoras del programa tendrá un cambio para su próxima edición. La principal novedad es la incorporación de Sofía Osío Luna, cuyo fichaje había sido confirmado previamente y despertó toda clase de especulaciones entre los seguidores del reality sobre el papel que asumiría dentro del formato.

Tras conocerse su llegada, en redes sociales surgieron distintas versiones sobre el futuro de la conducción del programa. Algunos usuarios aseguraban que Osío Luna se sumaría como una tercera presentadora, mientras que otros sostenían que reemplazaría a María Fernanda Aristizábal o incluso a Andrea Serna, quienes hicieron equipo en las dos ediciones anteriores. Sin embargo, la promoción emitida por Caracol Televisión despejó las dudas al confirmar que la nueva dupla de presentadoras estará integrada por Andrea Serna y Sofía Osío, por lo que Aristizábal no continuaría en esta temporada.

El avance también permitió conocer el nombre que llevará la nueva entrega del reality: 'Desafío: el juego de las cajas’. Y es que, a lo largo de sus más de dos décadas al aire, el programa ha acompañado su título principal con distintos conceptos que han marcado la identidad de cada etapa, como ocurrió en su momento con ‘Desafío Súper Humanos’ o ‘Desafío The Box’. En esta ocasión, el nuevo título apunta a que la competencia mantendría como eje el sistema de las cajas o boxes que ha caracterizado las temporadas más recientes.

Aunque Caracol Televisión todavía no ha anunciado una fecha oficial de estreno, el calendario habitual de su programación permite anticipar que esta nueva edición llegará en 2027. Con ‘Yo me llamo’ apenas iniciado, todo indica que el concurso musical ocupará la franja estelar durante los próximos meses y, una vez concluya su emisión, dará paso al regreso del ‘Desafío’.

¿Cómo inscribirse a la temporada 2027 del ‘Desafío’?

Uno de los aspectos que dejó en claro Caracol Televisión es que las inscripciones son completamente gratuitas. El proceso se realiza únicamente a través de los canales oficiales del canal y no requiere intermediarios, gestores ni pagos de ningún tipo. Por esa razón, cualquier persona que ofrezca un supuesto cupo en el programa o solicite dinero para facilitar el ingreso estaría incurriendo en una estafa.

El proceso de inscripción se realiza a través de la página oficial de ‘El Desafío’, donde ya se encuentra habilitado el formulario para los aspirantes. Antes de diligenciar la convocatoria, el interesado debe crear una cuenta con datos básicos como nombres y apellidos, fecha de nacimiento, correo electrónico y una contraseña, que le permitirá acceder al sistema y completar el registro.

Una vez dentro de la plataforma, los aspirantes al ‘Desafío: el juego de las cajas’ deberán responder un formulario con información personal y deportiva. Entre los datos solicitados figuran el lugar de nacimiento y residencia, estado civil, ocupación, profesión, lugar de trabajo y, si lo tienen, el apodo con el que son conocidos. Además, deberán indicar qué deporte o actividad física practican, si han representado a su región o a Colombia en competencias nacionales o internacionales, cuáles son sus pasatiempos y si tienen algún vínculo con exparticipantes del concurso.

Como parte del proceso, también será necesario adjuntar material que respalde la información suministrada. La convocatoria solicita fotografías recientes de rostro y de cuerpo entero, sin retoques ni filtros, además de imágenes o documentos relacionados con logros deportivos, en caso de tenerlos. Toda esta información será evaluada por el equipo de selección del programa, que escogerá a los participantes de la nueva temporada.

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