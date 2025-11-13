‘Desafío del Siglo XXI’ se toma un receso ¿Cuándo regresa y qué programa lo reemplazará?

Luego de la emisión del capítulo 111, presentado este viernes 12 de diciembre, el Desafío del Siglo XXI entrará en un receso temporal y saldrá de la parrilla de programación de Caracol Televisión. El reality, uno de los formatos más populares del canal, se tomará unas vacaciones de fin de año, como ya es habitual en esta época.

La pausa no será indefinida. Desde el canal ya se confirmó qué programa ocupará su franja y por cuánto tiempo, mientras los seguidores del Desafío esperan el regreso de la competencia que ha marcado las noches de la televisión colombiana durante los últimos meses.

¿Cuándo regresa el ‘Desafío’ y qué programa lo reemplazará?

El programa dejará de emitirse oficialmente este 12 de diciembre para darle paso, a partir del lunes 15 de diciembre, a La vuelta al mundo en 80 risas, un formato de humor y viajes que asumirá el horario estelar del canal durante la temporada del cierre e inicio de año.

De acuerdo con información confirmada por Caracol Televisión, La vuelta al mundo en 80 risas tendrá un total de 17 capítulos. Teniendo en cuenta los días festivos del 25 y 31 de diciembre, así como el 6 de enero, el regreso del Desafío del Siglo XXI estaría programado para el lunes 12 de enero.

La despedida temporal del reality se dio al cierre del capítulo 111, cuando Andrea Serna se dirigió a los televidentes con un mensaje acorde a la temporada. “Bien, estamos en época decembrina. Así que ha llegado el momento de hacer una pausa en este ‘Desafío’. Les deseamos a todos felices fiestas y feliz año, y nos vemos en el 2026”, comentó la presentadora al finalizar el episodio.

¿Qué se sabe sobre ‘La vuelta al mundo en 80 risas’?

Con varias temporadas al aire, este formato se ha caracterizado por mezclar humor, viajes y encuentros culturales.

Será presentado por Santiago Rodríguez y se emitirá en el horario de 8:00 p. m. a 9:30 p. m., ocupando la franja habitual del Desafío del Siglo XXI. A lo largo de la temporada, varias parejas recorrerán diferentes destinos del mundo —y de Colombia— con una mirada cargada de comedia.

Las parejas de la nueva temporada de La vuelta al mundo en 80 risas son:

Laura Tobón y Boyacoman , quienes viajarán a Pekín y Shanghái, en China.

Caro Soto y Cuervo , que se estrenan como viajeros de esta experiencia en Sudáfrica y Tanzania.

Melina Ramírez , quien acompañará a Don Jediondo por Croacia, Hungría y Eslovenia.

Suso y Caro Cruz estarán en Puerto Rico y Guatemala.

Piroberta viajará junto al chef y presentator Juan Diego Vanegas a Canadá

Jhovanoty recibirá como nueva pasajera a la modelo argentina Florencia Cassi para recorrer varias regiones de Colombia.

