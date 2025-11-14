Logo Revista Vea
‘Desafío Siglo XXI’ en vivo capítulo 100: siga el minuto a minuto del reality de Caracol

Este miércoles 26 de noviembre, Caracol Televisión transmite el capítulo 100 del Desafío 2025. Aquí los detalles de la emisión.

Por Redacción Vea
27 de noviembre de 2025
Desafío en vivo.
Fotografía por: Caracol Televisión

Después de un capítulo donde Alpha ganó la prueba de Sentencia y Servicios y Neos quedó en el tercer lugar y debió ir a Playa Baja, la competencia entre los equipos se agudiza. Gamma se mantiene.

Hace 5 horas

Alpha habla sobre estrategia

Los integrantes de Alpha hablan de qué tan estratégico es jugar para procurar la salida de los desafiantes de Neos. Hay posiciones distintas.

Hace 5 horas

Día 69

Comienza el día 69 de la competencia y los desafiantes se levantan. No llovió por lo cual los residentes de Playa Baja, Neos, comentan cómo pasaron la noche. Algunos nunca habían tenido la experiencia de dormir en el suelo, por ejemplo Pedro. En casa de Alpha, Potro confiesa que lo duro es estar lejos de su esposa y su hijo. EN casa de Gamma preparan arepas para el desayuno.

Hace 5 horas

La noche en Playa Baja

Neos logra hacer un techo para pasar la noche en Playa Baja. En casa de Gamma los desafiantes habla de historias de terror que vivieron. Miryam es la primera en contar sus experiencias.

Redacción Vea

Temas:

Vea

Desafío XXI

Desafío

Capítulo 100 de Desafío

Capítulo Desafío del 26 de noviembre

