Final de MasterChef Celebrity Vs. Desafío XXI ¿quién ganó el rating?

Por dos horas los televidentes vieron la noche del 25 de noviembre el desempeño de Carolina Sabino, Violeta Bergonzi, Valentina Taguado y Alejandra Ávila, las cuatro finalistas en la décima edición de MasterChef Celebrity por el canal RCN.

Se trataba de una final muy llamativa ya que las cuatro famosas tenían habilidades muy parejas y cualquiera podría llevarse los 200 millones de pesos, que conformaban el premio. Las participantes debían cocinar una entrada, un plato fuerte y un postre para los jurados frente a todos sus ex compañeros y algunos familiares y amigos. Se trataba de la preparación más importante de sus vidas. La ganadora al final fue la presentadora Violeta.

Por su parte, en el reality Desafío XXI, que Caracol emitía al tiempo, se vivió una prueba de ‘Desafío de sentencia y servicio’ donde los equipos debían luchar por turnos hombres contra hombres y mujeres contra mujeres, en una competencia que parecía de fuerza, pero tenía mucho de habilidad y estrategia para derribar al contendor de un círculo y llevarlo fuera de este.

El equipo ganador fue Alpha, mientras que Gamma obtuvo el segundo lugar. Los perdedores fueron los de Neos, que además enfrentaron la salida inesperada de dos de sus participantes Christian y Mencho, debido a una lesión del primero. En esta nueva etapa del reality de Caracol, los jugadores juegan en pareja y tanto las victorias como los castigos son también por parejas.

Desafío XXI se impuso sobre final de MasterChef

Hay que mencionar que el capítulo de ‘Desafío’ culminó unos 18 minutos antes de que lo hiciera el episodio final de MasterChef Celebrity. Este mano a mano tuvo resultados claros en audiencia y una vez más se impuso ‘Desafío’, que registró 11.16 puntos de rating según el reporte de Kantar. Por su parte ‘MasterChef’ alcanzó 7.29.

Al terminar ‘Desafío XXI’, Caracol emitió un nuevo episodio de ‘La influencer’ que llegó a 5,98. Tras la final de ‘MasterChef’, RCN puso al aire la retransmisión de ‘Enfermeras’ que llegó a 3,47.

En el rating del Centro Nacional de Consultoría (CNC) también la apuesta de Caracol lideró al obtener 9,97 y ‘MasterChef’ logró 6,60.

Vale la pena destacar que desde su estreno, el formato de Caracol se ha mantenido en el primer lugar de audiencia y es lo más visto de la pantalla colombiana.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento