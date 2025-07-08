Logo Revista Vea
Desafío Siglo XXI EN VIVO capítulo 125. Siga el minuto a minuto del reality de Caracol

Continúa la recta final del reality de Caracol. El episodio del 29 de enero comienza con situaciones claras: hay seis desafiantes en riesgo. Cuatro de Neos y dos de Gamma. Aquí los detalles de la jornada.

Por Redacción Vea
30 de enero de 2026

Actualizaciones clave

Desafío Siglo XXI EN VIVO capítulo 125. Siga el minuto a minuto del reality de Caracol
Fotografía por: Caracol Televisión

Tras un capítulo en el cual Neos se impuso sobre Gamma, los desafiantes están más que motivados a seguir en la competencia ahora que se vive el comienzo del desenlace. Vive el minuto a minuto del reality.

Actualización claveHace 5 horas

Neos 2- Gamma 0

Neos logra armar su segunda torre y que se mantenga. Neos lleva 2y Gamma 0

Hace 5 horas

El equilibrio es esquivo

Mantener el equilibrio está resultando demasiado complejo para ambos equipos que ubican una buena parte de piezas, pero no logran mantener en pie la torre.

Actualización claveHace 5 horas

Neos se impone

Neos logra su primer punto y obtiene la moneda. Hay cambio de posiciones, los dos equipos buscan armar la torre.

Hace 5 horas

Una competencia muy pareja

Neos y Gamma comienzan a armar sus torres mientras sus contrincantes disparan pelotas para derribarlas. La competencia está pareja.

Actualización claveHace 5 horas

Comienza la prueba

Gamma y Neos se alistan para la prueba que definirá quién es el equipo del ciclo. Será un ‘Desafío de Sentencia, premio y castigo’. Andrea Serna indica que la moneda será para quien anote el primer punto. Esta vez deben armar una torre de doce fichas. El equipo que sume nueve puntos vencerá.

Hace 5 horas

Myrian se confiesa con Walkyria

Myrian le revela a Walkyria la cercanía que tiene con Zambrano y lo que sucedió la noche anterior.

Actualización claveHace 5 horas

¿Zambrano y Myrian?

Los Neos hablan sobre la posible relación que podría existir entre Zambrano y Myrian, algunos se resisten a creerlo.

Actualización claveHace 5 horas

Tiempo para todo en el Desafío

Andrea entra en comunicación con los desafiantes. Recuerda que Valkyria y Gio sin los recién enchalecados de Gamma. Gio dice que entrará motivado y dispuesto a ganar ahora que tiene la indeseada prenda. Deisy se refiere al desafío de competir con Rata, su novio. Ella cree que todo ha fluido sin inconveniente y están concentrado.

Andrés indaga por cómo se siente Miryan en lo personal. Rosa se refiere a que en la competencia ha habido tiempo para todo.

Rata revela que fueron 18 millones 500 veinte mil lo que sacó en la maquina de dinero.

Andrea anticipa que el ganador de la jornada tendrá 15 millones y se sabrá quién es el mejor equipo del ciclo. Competirán en el box rojo dos parejas por equipo.

Hace 5 horas

Neos habla de parejas

Potro, Deisy, Valentina y Rata hablan de las parejas que han surgido en la competencia. Creen que la compuesta por Isa y Zambrano no funcionó por el ánimo de poder de él.

Hace 5 horas

Kevyn se confiesa enamorado

En casa Gamma, sus compañeros le indagan a Kevyn por su pareja, él procura no revelar mucho. Solo dice que está enamorado, peor no revela su identidad. Gero, por su parte, también dice estar enamorado.

Hace 5 horas

Buen ambiente en Neos

En casa Neos los desafiantes realizan una dinámica para saber qué tanto saben de sus compañeros. El ambiente es de tranquilidad y positivismo, tras el más reciente triunfo.

