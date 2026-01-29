Yuri reveló las graves consecuencias que tuvo por su adicción al sexo: “Pedí perdón”

Yuri es sin duda una de las cantantes de pop más emblemáticas de México. La intérprete de éxitos como ‘Maldita primavera’, ‘Detrás de mi ventana’, ‘Dame un beso’, ‘Qué te pasa’ y ‘Déjala’, ha hablado en muchas ocasiones acerca de la licenciosa vida que tuvo en sus inicios que también siguió cuando se hizo famosa en todo el continente.

Todo cambiaría cuando se convirtió a la fe cristiana y posteriormente se casó, a mediados de los 90, con el también músico Rodrigo Espinoza, a quien conoció cuando ella participó en el festival de Viña del Mar de 1995. La pareja continua unida y tiene a Camila, su única hija.

Ahora en una reciente entrevista publicada por ‘Soy el molusco’, de Puerto Rico, Yuri ha vuelto a hablar de sus excesos. Anteriormente había dicho que ella nunca fue de drogas ni alcohol, sino que lo suyo fue la parte sexual. En esta oportunidad lo reiteró.

“El cuerpo te cobra facturas, feas, feas. Lo mío era tener un amor en cada puerto. Lo mío, mío fue el sexo, me encantaba tener novios, me encantaba estar en una cama…”, dijo.

Ahora se sinceró sobre lo que pensaba en aquel tiempo. “Para mí tener sexo era como (algo) rico, era como me quiero comer esa pera, esa manzana, peor al final del camino...hasta una enfermedad venérea”. Cuando su entrevistador le pregunta si se llegó a enfermar en ese tiempo, ella afirmó y explicó qué la puso en alerta.

“Si claro papiloma cerviuterino, cáncer en la matriz, entonces ahí fue cuando pedí perdón otra vez”.

Yuri no tenía paz, pese a la fama y al dinero

Teniendo en cuenta que la cantante nacida en Veracruz, México, ha mencionado en anteriores charlas que su gusto por los hombres era general y no le importaba que estuvieran casados, en esta oportunidad su entrevistador le preguntó si en algún momento tuvo problemas con las parejas de esos hombres.

Yuri dijo que no, y recordó que al llegar a un país ella llamaba y se veía una, dos o tres veces con quien le gustaba, a veces ellos le decían que no porque estaban con su pareja y ella entendía. “Cada vez que venía a un país, (le decía) ‘ay mira te veo’ (a veces me decían) oye te veo, pero no me puedo quedar…”, detalló.

La cantante expresó que esa adicción al sexo era como una enfermedad y que en realidad, teniéndolo todo: éxito, dinero y viajes no tenía paz.

Indicó que nunca llegó al extremo de la ninfomanía y querer mantener relaciones con cualquier hombre, solo por satisfacer ese apetito.

Sobre la anhelada paz que buscaba, esta solo lo encontró cuando unos familiares suyos le hablaron de Dios y ella comenzó a cambiar. Se trataba de pastores que llevaban tiempo orando por ella. “Ahí me predicaron del Evangelio y dije ‘ahora, no más”, señaló sobre los tíos que llevaban 10 años intercediendo por ella y su familia. En ese momento cambió su vida por completo.

