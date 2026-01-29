Logo Revista Vea
Asesinan a actriz principal de la serie ‘Bab Al Hara’. Su empleada, principal sospechosa

La actriz siria Huda Shaarawi, conocida por su participación en la exitosa serie árabe ‘Bab al Hara’ o ‘La puerta del barrio’, fue asesinada este jueves en su casa en Damasco, donde las autoridades arrestaron a su trabajadora doméstica como principal sospechosa en el caso.

29 de enero de 2026
Asesinan a actriz Huda Shaarawi
Shaarawi fue hallada en el interior de su vivienda capitalina con signos de haber sido golpeada con un objeto pesado, dijo el jefe de las Fuerzas de Seguridad Interna en Damasco, general de brigada Osama Atika, en un comunicado difundido por el Ministerio de Interior.

Empleada originaria de Uganda aceptó haber cometido el crimen

Después de llevar a cabo una breve investigación, los agentes detuvieron esta tarde a una mujer ugandesa que trabajaba como empleada doméstica para la artista y que supuestamente había abandonado el lugar de los hechos después del crimen.

Según Atika, la sospechosa confesó haber matado a la octogenaria víctima, pero por el momento se desconocen tanto el móvil como las circunstancias en que tuvo lugar el suceso.

Aunque trabajó en diversos títulos a lo largo de su carrera, Shaarawi es conocida en el mundo árabe sobre todo por su papel en ‘Bab al Hara’, que cuenta las desventuras de los vecinos de un barrio en la Siria colonizada por Francia el siglo pasado.

La popular serie cuenta con 13 temporadas y cientos de capítulos rodados a lo largo de los años.

