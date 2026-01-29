Ray J, ex de Kim Kardashian, asegura que le queda poco de vida: “Eso dijo el médico”

El cantante Ray J estuvo varios días hospitalizado en Las Vegas y tras ser dado de alta recientemente, dio a conocer que no le queda mucho tiempo de vida.

A través de su Instagram, Ray detalló que había sido hospitalizado por neumonía y problemas cardíacos, y que su doctor le informó que su tiempo es limitado. “2027 es definitivamente el final para mí”, dice el artista en el vídeo.

“¡Eso dijo el médico!”, puntualizó. El cantante que mencionó que estuvo cerca de morir se mantiene optimista: “Estaba en el hospital. Mi corazón solo late como al 25%, pero mientras me mantenga concentrado y en el camino correcto, todo estará bien”.

También agradeció la asistencia y el apoyo “Gracias por todas sus oraciones”, escribió, Indicó que su estado de salud es delicado y envió agradecimiento a sus cercanos. “Gracias a mi madre, a mi hermana Brandy, a mi padre y a todos por ayudarme”.

Durante la transmisión en redes, señaló su pecho y admitió tener un pasado que ha contribuido a su estado.

Ray J revela que su salud se deterioró por adicciones

“Me jodí el corazón en el lado derecho, justo aquí. Está como negro. Es como una pistola”. dijo Ray J y ahondó en sus excesos.

“La embarré. Pensé que podía con todo el alcohol, con todas las drogas, pero no pude. Y eso redujo mi tiempo aquí”, dijo al tiempo que admitió que su adicción llegó a tal punto que bebió “cuatro o cinco botellas al día (…) Pensaba: ‘Soy indestructible’. Me lo tomé a broma. Cuídense mucho”, dijo en su mensaje.

El ex de Kim Kardashian también anticipó que ha procurado dejar todo listo para su familia, cuando él falte. Su exesposa, Princess Love, y sus dos hijos estarán protegidos. “Si quieren gastar todo el dinero, que lo gasten, pero yo hice mi parte”.

Así mismo, la prensa ha registrado que para cuando llegue el final él desea la cremación: “Cuando todo termine, quémame, no me entierres”.

¿Cuándo fueron pareja Kim Kardashian y Ray J?

Ray J y la socialité Kim Kardashian tuvieron una relación amorosa que duró cerca de tres años, entre el 2004 y el 2006. La pareja rompió y posteriormente, en el 2007 un video íntimo de los dos se filtró.

Ray J se mantiene activo en sus redes lanzando música.

