Desafío Siglo XXI EN VIVO Capítulo 137: Siga el minuto a minuto de la final del reality

Tras la eliminación de Gio y Valkyria, Zambrano, Miryam, Rata y valentina se convirtieron en los finalistas de la temporada 2025 de Desafío. A continuación todos los eventos del episodio con el que comienza la gran final del reality que entregará 1200 millones de pesos al ganador.

Rata es el primero en tocar la campana y dar así salida a Valentina. Zambrano continúa rompiendo el círculo, lo hace con manos y pies.

Rata se reincorpora y comienza a destruir el agujero por el que tiene que pasar su compañera. Un momento después llega Zambrano a comenzar dicha tarea.

Rata empieza el recorrido de regreso y Zambrano ya está en la parte final de la ubicación de la cadena para hacerlo. Rata tiene problemas para sostenerse.

El público apoya a su candidato favorito mientras Rata sigue adelante y Zambrano agiliza la liberación de palo, finalmente lo logra cuando su competidor ya está ubicando la cadena en posición.

Rata libera el palo cuando apenas Zambrano comienza a hacerlo. Sigue la ventaja a favor del primero.

Rata logra amplia ventaja con respecto a Zambrano. Lleva los dos cubos y Zambrano aún no toma el primero. Finalmente el atleta sale del túnel de balones.

Rata es el primero en empezar a liberar los balones para seguir recorriendo el box. Zambrano va en segundo lugar.

Rata toma la ventaja al liberar las barras primero. Zambrano tiene dificultades con el imán. Finalmente logra seguir en el recorrido.

La competencia comienza con la ventaja para Zambrano que es el primero en liberar la escalera y comenzar su recorrido por el Box. Pocos segundos después Rata comienza su itinerario.

Comienza la primera etapa de la Gran final y las parejas deben competir en el Box Negro de la ciudad de las cajas. La primera pareja que haga todo el recorrido que incluye precisión, velocidad, altura y fuerza y logre ubicar las esferas en el lugar indicado, tendrá los primeros 600 millones de pesos y una moto con la que podrá irse a Cartagena. la segunda pareja debe terminar el box para marcharse tras los ganadores. Los cuatro van sin dinero.

Andrea Serna pregunta ¿dónde está la Copa? y se revela que está en Cartagena y hasta allí deben ir las parejas finalistas por sus propios medios para comenzar el último desafío por ella. Pero antes deben hacer su último Box.

Explica que la competencia estará dividida en dos etapas: el box negro y quien gane se quedará con 600 millones de pesos, una moto y una ventaja.

En la segunda parte, las parejas deberán salir de la ciudad de las cajas y llegar a Cartagena con las mismas reglas con las que empezaron la última etapa. El que llegue primero a la Heroica se queda con los otros 600 millones de pesos y será ese desafiante quien pondrá su nombre en la Copa.

Es el turno de Valentina y ella habla de la monotonía que tenía en su vida antes del Desafío. “Esto me abrió la mente2, Miryam por su parte menciona que ha encontrado apoyo en toda su participación en el formato.

El siguiente en revivir su paso por el formato es Zambrano. Dentro del material se ven los desencuentros que tuvo, momentos de gloria y liderazgo. También se revive su cercanía con Katiuska antes de Miryam. El desafiante dice que está feliz de lo logrado “lo lindo que me mostró este programa es expresar”, dijo Zambrano sobre las distintas emociones que experimentó en su paso por la competencia. El atleta anticipa que si gana el premio beneficiará a su mamá.

Siguiendo el instinto del corazón, es lo que considera Rata que le ha permitido llegar a ser finalista de Desafío. El participante menciona que está nervioso para lo que se avecina. “son amigos, pero en este momento son rivales”, dice sobre sus contendores. José Manuel Maldonado, ‘Rata’, revive el momento en el que se inscribió cuando le pasan el video de su presentación cuando era apenas un aspirante a participar en el Desafío.

En la ciudad de las cajas se reúnen los finalistas del reality frente a un grupo de personas, amigos y cercanos, que asisten a ser testigos del desempeño de los aspirantes a la Copa Desafío Siglo XXI. El episodio comienza con un pequeño resumen que evidencia el esfuerzo, la disciplina y el desempeño en general de los finalistas a lo largo de la competencia. El primero en visibilizarse es Rata.

