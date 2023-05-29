Pelea en La Casa de los famosos: Juanda Caribe saldría tras incidente con Alexa: “Me voy”

Un clip que circula la internet que muestra un momento entre dos de los participantes de ‘La casa de los famosos’: la cantante Alexa Torres y el humorista Juanda Caribe, donde un comentario del segundo le habría molestado a Torres, ha generado todo una polémica en la nueva temporada del reality de RCN.

Alexa expuso que no le había dado confianza a JuanDa Caribe para que le hiciera comentarios que al parecer, ella consideró de tipo inapropiado. Por su parte, él asegura no haber dicho la frase que a ella le incomodó. Alexa se refiere a que en un juego Juanda Caribe le habría hecho una señal de que la cantante habría “botado el chupo” y más tarde, le habría complementado con “y lo otro también”, con doble sentido.

JuanDa Caribe se incomodó con llegada del novio de Alexa

En conversación entre los dos participantes delante de sus compañeros, JuanDa Caribe se mostró dispuesto a irse si es necesario. Recordemos que al situación se tornó aún mas tensa cuando Jhorman, el novio de Alexa, visitó la casa en un ‘congelados’. El visitante le reclamó a JuanDa y le dio una prenda interior de mujer instándolo a no referirse a las mujeres con comentarios desobligantes.

La visita de Jhorman molestó a Caribe, quien incluso exige una disculpa pública por el señalamiento.

Ahora circula una especie de avance que agravaría más la situación en la el barranquillero dice: “Me voy”, frente a varios de sus compañeros, a pesar de una reunión que contó que estaba prevista con personal de Canal RCN que analizaría la situación.

Algunos de los compañeros del generador de contenido como Maiker, Mariana Zapata y ‘Beba’ lo alientan a no salir, sin embargo ´le estaría dispuesto a hacerlo: “Me van a decir una vaina pero yo me quiero ir. Yo pago la cláusula”, advirtió. “No estoy a gusto aquí, no voy a poner mi bienestar por estar aquí”, dice el participante en tono decidido.

También se le habría escuchado “me encargo desde afuera”, refiriéndose a posibles acciones legales que asumiría cuando deje el formato .

Por su parte, la cuenta oficial de canal RCN publicó un post que indica que en el episodio de hoy lunes 16 se aclaran las dudas frente a la situación, lo que significaría que saldrán a la luz los clips donde hay intercambio de frases entre los dos participantes que se mantienen en sus posturas.

