‘Desafío Siglo XXI’: Omega recibió fuerte sanción por incumplir el castigo

En el capítulo del pasado 11 de agosto del Desafío Siglo XXI, los participantes se enfrentaron a múltiples momentos tensionantes que generaron todo tipo de emociones en cada uno de los equipos.

¿Qué pasó con Omega en el ‘Desafío Siglo XXI’?

Luego de perder el ‘Desafío de sentencia, premio y castigo’, Alpha eligió a Omega para que cumpliera el castigo. La misión era, durante toda la noche, cortar la leña que la producción había preparado para eso. Sin embargo, el equipo se rindió antes de tiempo y al ver que no podían lograrlo, todos los integrantes se acostaron a dormir.

Los participantes iniciaron motivados, pero con el paso de las horas sus energías se fueron agotando. Andrey fue uno de los primeros que mostró su cansancio, generando tensión en el equipo, pues los demás participantes se molestaron al verlo sentado. “Andrey, por fa, ayúdanos. Necesitamos tu ayuda, si no, no la vamos a lograr”, le decían, a lo que él les contestó: “necesito descansar un momento”.

Eso desencadenó una fuerte discusión entre ellos, hasta que, finalmente, optaron por no continuar e irse a descansar. Al día siguiente se levantaron haciendo un análisis de lo que había ocurrido: “no puedo casi ni mover el cuerpo”, dijo Potro.

Juan, agregó: “lo dimos todo. Vimos la luz del sol y nos faltaba como la mitad. Estaba muy heavy. Uno con todos estos dolores, ustedes que tienen muerte hoy, muy duro. Nos querían debilitar y lo hicieron”.

¿Cuál fue el castigo para Omega en el ‘Desafío Siglo XXI’?

Los participantes eran consientes que tenían que asumir las consecuencias por incumplir el castigo. Antes de ir al Box Negro a presenciar el ‘Desafío a muerte’, Andrea Serna les anunció lo que ocurriría con ellos.

Aunque esperaban la sanción, no imaginaban que fuera tan fuerte: “Lo primero, tendrán que entregar todo el dinero que tienen. En el próximo Desafío de Sentencia, Premio y Castigo, ganen o pierdan, ustedes tendrán que cumplir con el castigo. Si ganan esa prueba pueden elegir el castigo, pero sí o sí, ustedes lo van a cumplir. Y tres, Omega, una vez termine este Desafío a Muerte, ustedes van directo a Playa Baja”, les dijo la presentadora.

En redes sociales, los internautas han reaccionado: “Me da pesar con Juan, es lo único bueno que tiene Omega”, “deberían castigar a Omega quitándoles los kits de maquillaje”, “A mí no me da vaina con Omega porque ellos se la aplicaron a Beta el ciclo pasado y lo hicieron con maldad, es más se burlaban y querían llegar en carrito”, “Pobre Juan... Perder su platica por culpa de los otros”.