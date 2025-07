‘Desafío Siglo XXI’: ¿quiénes fueron los eliminados y ‘El Elegido’ de este ciclo?

Cada noche las emociones en el Desafío Siglo XXI aumentan. Los participantes llevan 15 días en ‘La ciudad de las cajas’ compitiendo y conviviendo por equipos, lo que ha desarrollado algunas alianzas, amistades, rivalidades, e incluso, también han nacido amores.

¿Quién fue ‘El Elegido’ de este ciclo en el ‘Desafío Siglo XXI’?

Antes del ‘Desafío a muerte’, Andrea Serna se reunió con los cuatro equipos: Beta, Alpha, Gamma y Omega para conocer la identidad de ‘El Elegido’, teniendo en cuenta que, si no había sido descubierto y había cumplido la misión, se ganaba 10 millones de pesos y se libraba de ir a muerte, pero en caso de dejarse descubrir y no cumplir con la misión, pasaba directamente al Box Negro.

Así ocurrió anoche. Ningún participante pudo adivinar quién era la persona que estaba a cargo de esa tarea. Zambrano reveló que era él quien la producción había escogido para mandar a su equipo a Playa Baja; sin embargo, se negó a hacerlo y prefirió sacrificarse él mismo. De acuerdo con lo que dijo, no quería poner a sus compañeros en riesgo, bajo esas circunstancias, ya que eso podía afectarlos física y emocionalmente para las siguientes pruebas:

“De donde yo vengo, a mí me enseñaron que la lealtad vale más que el dinero. No lo pensé nunca. Prefiero irme a casa feliz que ser campeón traicionando a mi equipo. En el momento en que a mí me dieron la noticia para mí fue fuerte. Yo siempre he dicho que Dios le da lo que se merece a cada uno, ni más ni menos y si me tocó irme hoy, pues me voy feliz, orgulloso. Prefiero morir batallando que ser cobarde y lastimar a mi equipo”, dijo. Sus palabras hicieron llorar a algunos de sus compañeros, quienes quedaron sorprendidos con su generoso acto. Issa, entre lágrimas, dijo: “él trató de darme señales y no las vi. Da duro verlo ahí porque no se lo merece”.

Dani y Magic fueron eliminados del ‘Desafío Siglo XXI’

Después de ese conmovedor momento, los participantes que tenía el chaleco de sentencia se enfrentaron en el segundo ‘Desafío a muerte’ en el Box Negro. Leo, Andrey, Magic, Zambrano y Gero, eran los que estaban en riesgo. Por su parte, de las mujeres, María C, Claudia, Dani y Grecia. Tras una intensa prueba, Magic y Dani, de Beta, no lograron culminar por lo que, automáticamente, quedaron fuera de la competencia.

Dani, una de las mellizas no pudo ocultar sus lágrimas: “muy duro, pensé que podíamos llegar más lejos juntas, es increíble que un momento de desesperación me cueste esta salida, pero espero aprender porque en mi día a a día me gusta todo rápido y una vez más entiendo que del afán no queda sino el cansancio. Me duele porque dejo a mi melliza. Ella es mi polo a tierra, es mi mejor amiga, ella siempre me aterriza, pero esto es algo temporal y afueran nos esperan grandes cosas”, dijo la reciente eliminada.

Por su parte, Magic también se pronunció tras su salida “pude demostrar un poquitico la parte de mi ser, les enseñé determinación, sacrificio, que uno siempre debe estar luchando frente a las caídas que haya en la vida”.