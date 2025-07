‘Desafío Siglo XXI’: Sathya y Pineda fueron eliminados en el primer reto a muerte

Luego que Alpha tuviera que cumplir el castigo tras perder el ‘Desafío de Sentencia, Premio y Castigo’, todos los que portaban chaleco debían enfrentarse esta noche al primer reto a muerte en la ‘Ciudad de las cajas’. Quienes estaban en riesgo eran: Tina, Valentina, Sathya y Manuela, por parte de las mujeres y de los hombres Lucho, Eleazar, Pineda y Gero. Dos de ellos tenían que decirle adiós a la competencia.

Así fue el primer ‘Desafío a muerte’

Durante la prueba en el box negro, el primer hombre en salvarse fue Eleazar de Alpha y enseguida Gero, de Beta. Lucho logró el tercer lugar, dejando automáticamente por fuera del juego a Pineda, un exmilitar que conmovió con su historia de vida. Sus compañeros de equipo se mostraron afectados con su salida, pues le habían augurado un gran paso por el programa.

En cuanto a las mujeres, Tina fue la primera en terminar la prueba, seguida de Valentina, ambas de Beta. El tercer lugar fue para Manuela y Sathya al no lograr terminar el circuito, fue eliminada.

En redes sociales han reaccionado a la eliminación de ambos participantes, especialmente a la de Pineda: “qué orgullo haberte visto en el Desafío. Dejaste huella”, “Pineda que orgullo que hayas llegado al Desafío, sin duda competías mucho mejor que muchos”, “este hombre es un gran ejemplo, toda mi admiración”, “llegaste de segundo y no se te dio, eres un fenómeno”, “aplausos de pie para este man… llegó de segundo en lo físico… lo demás era para cualquiera”, “solo falló en la puntería, de resto lo hizo excelente”, “un ser humano MARAVILLOSO 🤍 nos faltó mucho más por ver, escuchar y aprender de ti”.

¿Quién fue ‘El elegido’ en el ‘Desafío Siglo XXI’ y cuánta plata se llevó?

Además de la eliminación, en el reciente capítulo del Desafío también se conoció quién era ‘El elegido’. Andrea Serna le pidió a la persona que había sido destinada por la producción para cumplir una misión, que revelara su identidad. En ese momento, Dani, de Beta, dio un paso al frente y confesó que el plan que debía cumplir, si no quería ir a ‘Desafío a muerte’ era cambiar el líder de su equipo, sin que nadie notara que era ella la elegida.

Al final, lo logró, por lo que se llevó 10 millones de pesos directamente a su cuenta personal. “Magic lo había hecho increíble, pero también sentía muy buen liderazgo de Pineda, entonces yo dije voy a hacer algo, voy a hablar con mi melliza (…) Yo dije me va a apoyar, pero fue todo lo contrario, me dijo cómo se te ocurre, qué te pasa, no estoy de acuerdo. Toda la casa se me vino encima, estábamos súper enojadas en ese momento”, dijo sobre el reto que tuvo al cumplir esa misión.