‘No tengo miedo’: sinopsis, reparto, final y ¿fue real el secuestro de la serie de Netflix?

‘No tengo miedo’ es la nueva serie mexicana de Netflix ambientada en Veracruz en 1986, cuando el país azteca fue el anfitrión de la Copa Mundial de Fútbol.

Esta ubicación y la referencia a un hecho real como el torneo de fútbol, ha llevado a los usuarios del streaming a preguntarse si la historia está inspirada en hechos reales.

El relato, que pone en evidencia la diferencia de clases, la ruralidad, la pobreza, los valores de una sociedad está lograda con un lenguaje realista, sigue a un niño llamado Miguel, de 10 años, que descubre a otro menor, Felipe, que permanece oculto en un hueco entre cafetales, en un lugar aislado; hallazgo que lo enfrenta a los secretos más oscuros de los adultos que lo rodean.

En realidad, Miguel ha descubierto un secuestro, en el que su familia tiene que ver. El niño raptado permanece débil en un agujero.

A partir del hallazgo de Miguel, quien procurará ayudar al secuestrado, cambia y se enfrenta con la realidad de los adultos de su entorno.

¿‘No tengo miedo’ está inspirada en un secuestro real?

El elenco de la serie está encabezado por Yago Andreu, junto a Luis Alberti, Fátima Molina, Humberto Busto, Fernando Cuautle, Yoshira Escárrega y Nora Huerta.

Pese a que incluye un lugar real, está ubicada en un contexto igual y menciona el el Mundial de 1986, esta historia no corresponde a ningún caso en particular del que se tenga conocimiento.

El origen de ‘No tengo miedo’ está en la novela italiana .‘Io non ho paura’, publicada por Niccolò Ammaniti en 2001, que fue llevada al cine en 2003.

La versión mexicana del texto conserva el espíritu del mismo y muestra cómo un niño cambia y su niñez se ve rota por el descubrimiento que hace, enfrentándolo con “lado más cruel y oscuro de los adultos”, según la versión oficial de la serie.

La producción, que contiene ocho episodios, se rodó en el 2025 durante 15 semanas en municipios de Veracruz Coatepec, Xico, Teocelo, Acajete, Emiliano Zapata entre otro. Esta es una zona cafetera mexicana.

Final explicado de ‘No tengo miedo’

En el desenlace de la serie, Miguel procura ayudar a liberar a Felipe y en este empeño sale herido y cae al suelo mientras su papá corre a abrazarlo. Un helicóptero de rescate entra en escena, por lo cual se presume que Felipe fue liberado.

Aunque no se habla del destino de Miguel, siendo el narrador del relato, se cree que sobrevivió a la herida y los responsables del rapto son detenidos.

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