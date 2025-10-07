Murió Kimberly Hébert, de ‘Grey’s Anatomy’ y ‘Two and a Half Men’. Tenía 52 años

La actriz Kimberly Hébert Gregory nació el 7 de diciembre de 1972 en Houston, Texas y siempre supo que lo relacionado con el comportamiento humano era lo suyo: por eso además de interpretación estudió Psicología en el Mount Holyoke College en 1994. También obtuvo un máster en trabajo social de la Escuela de Administración de Servicio Social de la Universidad de Chicago en 2002.

Kim saltó a la fama tras su papel en la comedia de HBO, ‘Vice Principals’, donde interpretó al personaje de la Dra. Belinda Brown de 2016 a 2017. En septiembre de 2016, la publicación especializada ‘TheWrap’ la destacó como la “estrella revelación” del programa.

Su rostro se volvió habitual para los televidentes por sus roles recurrentes en ‘Brooklyn Nine-Nine’, donde fue Veronica Hopkins; en ‘Grey’s Anatomy’, ‘The Big Bang Theory’, ‘Gossip Girl’, ‘Shameless’ y ‘Two and a Half Men’.

Este lunes su exesposo, el actor Chester Gregory, dio a conocer que la estrella de la pantalla falleció el pasado viernes 3 de octubre. Chester la honró en una publicación en sus redes sociales, dejando ver que pese a la ruptura sentimental mantenían un lazo cordial.

Así despidió el actor Chester Gregory a su ex Kimberly Hébert

“Eras la encarnación de la brillantez, una mujer negra cuya mente iluminaba cada habitación, cuya presencia transmitía tanto fuego como elegancia. Nos enseñaste lecciones de valentía, de arte, de resiliencia, y de cómo seguir adelante, incluso cuando la vida exigía más de lo que nos correspondía. A través de lo mejor de nosotros, a través de nuestros mayores desafíos, lo que quedó fue amor, respeto y un vínculo que ninguna tormenta pudo romper“, escribió el actor sugiriendo así que la actriz padeció de una enfermedad y luchó hasta el final.

“Mucho más que mi exesposa, eras mi amiga. Nuestro hijo, la canción que escribimos juntos, es el eco vivo de tu luz. A través de él, tu brillantez nunca se desvanecerá. A través de él, tu risa siempre resonará. Gracias, Kimberly, por cada capítulo que compartimos. Tu historia nunca estuvo definida por la batalla, sino por la belleza con la que la atravesaste. Descansa en poder, descansa en paz, descansa en el eterno conocimiento de que eres amada, siempre. Kim... Lo hiciste bien“, concluyó el ex de la fallecida Kim, quien además era una notable activista sobre los derechos de la población negra.

Varios artistas se pronunciaron sobre la inesperada muerte de la actriz. Walton Goggins, la estrella de White Lotus, que coprotagonizó junto a Kimberly 'Vice Principals’ indicó: “Perdimos a una de las mejores... una de las mejores con las que he trabajado. Tuve el honor... la suerte de conocer y pasar meses trabajando con esta reina en Vice Principals”.

Kym Whitley declaró: “Noooo no tengo palabras. Ella estaba peleando una buena pelea. Una luz para el mundo”.

