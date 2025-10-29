¿Dónde ver ‘La mansión de Luinny’ y a qué hora?: Karina, Yina y más participantes

Luinny Corporán, un reconocido comunicador y empresario dominicano, anunció el lanzamiento de su reality show La mansión de Luinny que será estrenado este jueves 30 de octubre. Allí, las celebridades invitadas deberán competir y convivir en un ambiente de lujo. “El 30 de octubre marca el inicio de una nueva aventura. Queremos que el público no solo vea un ‘reality’, sino una experiencia, un espectáculo latinoamericano de alto nivel que conecte con emociones, talento y entretenimiento”, dijo Luinny.

¿Dónde ver en vivo ‘La mansión de Luinny’?

El programa será transmitido a través del canal de YouTube de Luinny y allí los famosos también serán grabados las 24 horas del día. El anfitrión tendrá un espacio especial para revelar detalles de todo lo que pasa en la competencia. Además, también sería trasmitido por redes sociales como TikTok y Facebook, lo que permitirá a los fanáticos estar al tanto de lo que ocurre con cada representante de cada país.

El reality contará con un asistente virtual creado con inteligencia artificial: “Es una versión interactiva de Luinny, con su misma voz, que estará presente para comunicarse directamente con los concursantes cuando él no esté físicamente, analizando audio, video y comentarios de YouTube y todas las redes sociales, con esa data puede beneficiar o perjudicar a los participantes. Los concursantes podrán hablarle, pero deben recordar que no es su amiga ni su enemiga; solo cumple su programación".

Los participantes se enfrentarán a pruebas de resistencia, conflictos, alianzas estratégicas y eliminaciones semanales. La transmisión es gratis, online y en alta calidad. El horario es 24/7, es decir, no tendrá una hora específica, sino que la transmisión estará habilitada todo el día, los 7 días de la semana.

Participantes de ‘La mansión de Luinny’