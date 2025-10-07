¿Cómo votar en La Casa de los Famosos para los aspirantes 2026? Link oficial

Aunque ‘La Casa de los famosos 3’ aún se demora varios meses en entrar al aire, sus productores ya comenzaron la etapa de selección de los talentos que residirán en la casa por varios meses.

‘La Casa de los Famosos Colombia 2026’ contará con la conducción de Carla Giraldo y Marcelo Cezán, repitiendo así la fórmula exitosa de la segunda temporada.

Ahora el canal RCN da a conocer los nombres de ocho famosos que conforman el primer grupo de aspirantes para entrar en competencia, de ellos uno será elegido gracias al favor del público.

En la dinámica expuesta por la señal, desde este lunes 20 de octubre y durante ocho semanas, los colombianos podrán elegir entre un grupo de seis famosos, al que ganará el derecho de ingresar a estudio. Las votaciones se abrirán todos los lunes a las 7:00 a.m., y se cerrarán el domingo a las 4:00 p.m. El ganador de cada grupo se dará a conocer en la emisión de Noticias RCN del domingo a las 7:00 p.m. Quienes deseen votar podrán hacerlo a través de la página web www.lacasadelosfamososcolombia.com y podrán hacerlo cada cuatro horas durante toda la semana.

Primer grupo de aspirantes a ‘La Casa de los famosos’

A continuación los nombres de los seis primeros aspirantes a entrar en competencia y los perfiles que RCN dio a conocer.

Carlos Grande. Actor y Creador de Contenido. Se define como una persona analítica y reflexiva, interesada en mostrar un perfil diferente dentro de La Casa de los Famosos, buscando enfrentar diversas emociones y situaciones para poner a prueba su capacidad de adaptación y autoconocimiento. Aunque valora la convivencia, se siente intolerante a comportamientos negativos.

Javier Gómez. DJ y Bailarín Profesional conocido en redes como ‘El Javi’. Su carisma, energía y autenticidad lo han posicionado como una figura cercana dentro del entretenimiento digital. Se define como una persona sociable y directa, capaz de generar empatía y conexión con todo tipo de público, aunque con un carácter fuerte cuando se siente irrespetado.

Juan Diego Becerra. Creador de Contenido apasionado por los deportes extremos, conocido por transformar la adrenalina en inspiración. Se define como alguien que valora la firmeza y la determinación, evitando a las personas tibias o quejumbrosas. Para él, cada reto, incluso dentro de La Casa de los Famosos, es una oportunidad para superarse, mostrar su esencia y vivir la experiencia al máximo.

Juandi Duque. Creador de Contenido con un estilo divertido y cercano. Busca transmitir alegría y risas a su audiencia, mostrando distintas facetas de su personalidad. Se define como alguien que valora el respeto y la convivencia, y que se siente incómodo con invasiones a su espacio personal o actitudes que generen conflicto.

Juanchi. Su nombre de pila es Juan Andrés Robles, reconocido como Juanchi Brodie. Es Creador de Contenido conocido por su humor auténtico y su mensaje positivo sobre la vida. Se describe como una persona neutra, noble y tranquila, que busca vivir el día a día de manera positiva, evitando conflictos y priorizando la justicia y la honestidad.

Nicolás Arrieta. Es Creador de Contenido reconocido por su estilo irreverente, crítico y sin filtros. Se define como una persona compleja y curiosa, abierta a aprender de los demás y considera su presencia en redes como un experimento social donde el humor, la crítica y la reflexión se mezclan para generar conversación y cuestionar lo establecido.

