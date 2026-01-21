⁠El botín: reparto, sinopsis e historia real de cinta de Matt Damon y Ben Affleck en Netflix

En medio de la promoción de la película ‘El botín’, Matt Damon uno de sus protagonistas causó revuelo al contar los requerimientos que Netflix tiene para contar sus historias y que al parecer, ha tenido que cumplir este estreno.

Se trata de una película de acción, producida por la compañía que Damon y su mejor amigo Ben Affleck tienen desde hace varios años, Artists Equity. Recordemos que los actores también son directores y escritores y que incluso en sus comienzos ganaron el premio Oscar con El indomable Will Hunting,’ en 1997.

¿De qué se trata ‘El Botín’, de Matt Damon y Ben Affleck?

Desde entonces esta dupla ha trabajado en varios proyectos. Ahora en ‘El botín’ plantean una historia que atrapa desde su primera escena cuando una agente antinarcóticos es asesinada y se lanza la pregunta ¿quién la mató?.

Damon y Affleck, en los roles de agentes de ese departamento, están además de afectados por la muerte de su compañera, dispuestos a investigar quién fue el culpable, ya que hay rumores de que hay policías involucrados.

De esa manera, los dos, junto a varios miembros de su equipo llegan a una casa en Miami, donde ha habido una alerta de que hay dinero del narcotráfico, para verificar esta información. Allí se encuentran con una impresionante cantidad de dólares encaletados en un altillo, cerca de la imagen de una Virgen. El decomiso que inicialmente se piensa puede ser de cerca de 150 mil dólares termina siendo de más de 20 millones.

El problema es que según los protocolos de las autoridades de ese estado, el equipo debe contar en el lugar de los hechos todo el dinero, lo que pone en peligro al escuadrón, ya que reciben amenazas de que deben irse. Esto se suma a la desconfianza que se siente por la reciente muerte de la agente en la que pueden estar involucrados policías corruptos.

“El descubrimiento de varios millones de dólares en efectivo en un sitio abandonado de Miami quiebra la confianza de un grupo de policías. Ahora, todo y todos están bajo sospecha”, reza la sinopsis que Netflix hace de esta historia que ha escalado en el favoritismo de la audiencia.

Reparto de ‘El botín’, de Netflix, incluye dos colombianas

Dentro del talento de la película, que se extiende por más de dos horas, está la actriz Catalina Sandino Moreno, única colombiana nominada al Socar por su rol de estelar en la cinta María llena eres de gracia, quien personifica a una de las agentes antinarcóticos. Steven Yeun, Teyana Taylor, Kyle Chandler, Scott Adkins, Nestor Carbonell y Sasha Calle completan el reparto.

Calle es una actriz nacida en Florida, pero de raíces colombianas, ya que su familia es de Antioquia. Ella personifica a la habitante de la casa allanada por las autoridades.

La película dirigida y escrita por Joe Carnahan, con amplia experiencia en el cine de acción, está basada en un episodio de la vida real que hace una década vivió la policía de Florida y que se constituyó en la mayor incautación en efectivo que ha hecho ese departamento en su historia.

Historia real detrás de ‘El botín’, de Netflix

La historia real ocurrió en el 2016, cuando la policía llegó a la casa de Luis Hernández-González, el dueño de una tienda de jardinería frecuentada por fumadores de hierba.

El personaje de Damon está inspirado en Chris Casiano, el agente que encabezó la operación. Al igual que en la cinta, él lidió con la pérdida de un hijo por cáncer, no obstante, esta desgracia le llegó al agente años después del allanamiento. En la película el niño ya está muerto, en la vida real falleció en 2021.

Así como ocurre en la cinta de Netflix, los agentes están obligados a contar dos veces, y a mano, en el sitio del operativo. En la vida real fueron 24 millones de dólares los hallados, en la película se habla de 20.

Aunque en la cinta se habla de que los carteles colombianos están involucrados, en la vida real, los relacionados fueron cubanos que fueron arte de una red de cultivo de marihuana. El planteamiento de policías corruptos fue ficcionado, ya que en la vida real esto no ocurrió.

La razón por la que el escritor puso el elemento de traición y corrupción fue porque creyó que era una buena oportunidad para tocar los dilemas morales de los agentes. Además esto crea tensión entre personajes.

