María la Caprichosa: sinopsis, reparto e historia real de la novela de Caracol en Netflix

La nueva serie colombiana producida por Caracol, María la Caprichosa, llegó a la plataforma de streaming Netflix el pasado 5 de enero de 2026 con sus 64 capítulos.

La novela, basada en uno de los relatos de Paula Moreno en su libro “Soñar lo imposible”, que a su vez está inspirado en la vida de la líder sindical de las empleadas domésticas en Colombia, María Roa Borja, propone un relato de superación personal y lucha social.

Se espera que a lo largo de 2026 también sea emitida por Canal Caracol, ampliando su alcance en la televisión nacional.

¿De qué se trata María La Caprichosa y qué tan real es?

La historia sigue la vida de María desde los años 80 en Apartadó, Antioquia. La joven se ve marcada por un embarazo adolescente que interrumpe su sueño de convertirse en maestra y la obliga a migrar a Medellín, donde comienza a trabajar como empleada doméstica para mantener a su hijo. En la ciudad se enfrenta a un entorno marcado por el racismo, los abusos laborales y la desigualdad de género.

Lo que inicia como una experiencia de supervivencia se transforma, con el tiempo, en un proceso de toma de conciencia que la lleva a alzar la voz y organizar a otras mujeres en defensa de sus derechos.

A lo largo de la apuesta, ‘María la Caprichosa’ recorre varias décadas desde los ochenta hasta la actualidad, mostrando así el paso de María como víctima del sistema hasta convertirse en un referente del empoderamiento femenino y la lucha sindical.

Esta historia también se entrelaza con los cambios estructurales que derivan en reformas legales clave para las trabajadoras domésticas, un sector históricamente invisibilizado en Colombia.

Los libretos de la telenovela fueron desarrollados por Ana Fernanda Martínez y Carlos Fernández de Soto. Más allá del drama individual, la serie pone en primer plano el contexto histórico colombiano y las batallas sindicales que permitieron avances en la formalización del trabajo doméstico y el acceso a la protección social.

Reparto de ‘María la caprichosa’

La producción cuenta con un destacado elenco en el que se incluyen figuras como Paola González, quien interpreta a María en su juventud; Karent Hinestroza, encarna a la María adulta, ya consolidada como una líder firme y combativa y Marggy Selene Valdiris López da vida a la infancia del personaje. El reparto se completa con Sebastián Eslava, Carolina Cuervo, Julián Díaz, Indhira Serrano, Paola Valencia, y otros actores como Bryan Mina, Valeria Caicedo, Paola Moreno, Bárbara Perea Arce, Daniel Toro y Carlos Carvajal.

