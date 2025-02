El Gordo Ariel reveló por qué su programa de televisión no se emitió por RCN

El 30 de septiembre del año pasado, Lo sé todo tuvo su última emisión en vivo por el Canal 1, luego de seis años al aire. La razón por la que el canal de televisión sacó de su parrilla de programación al programa de chismes que era presentado por Ariel Osorio y Alejandra Serje, fue por los cambios de directivos que llegaron a renovar el canal.

“No es fácil este momento tan complicado para nosotros. Quiero agradecer a todos los televidentes que han estado con nosotros durante este tiempo. Hoy estamos aquí, pero mañana no sabemos”, dijo en ese momento la presentadora.

Ariel, por su parte, agregó: “agradecemos también al canal por permitirnos llegar hasta aquí, incluso en medio de situaciones complicadas. Este momento nos duele, pero entendemos que las circunstancias son complejas y, a veces, escapan de nuestro control. Queremos dejar claro que esto no es un adiós definitivo, sino un “hasta luego”. Mantendremos el contacto, ya que esta no será una despedida rotunda, continuamos conectados”.

Desde entonces, se comenzó a hablar de la posibilidad de que RCN adquiriera el programa y lo introdujera a su parrilla, sin embargo, meses después, el ‘gordo’ Ariel reveló que continuaría en televisión, pero en otro canal y con otro nombre.

El 17 de noviembre se estrenó La Corona TV, conducido por Ariel y Alejandra, programa que también habla de la vida de los famosos en Colombia y el mundo. Ambos presentadores se han mostrado muy felices de continuar haciendo televisión.

¿Por qué ‘La Corona TV’ no llegó a RCN?

Aunque lleva casi tres meses al aire, algunos de los internautas y televidentes se han preguntado por qué, finalmente, el programa no llegó a RCN. Recientemente, a través de la dinámica de ‘preguntas y respuestas’, Osorio resolvió las dudas:

“El canal de las tres letras fue el primer canal donde les ofrecí ‘La Corona TV’, pero por ahí nos han llegado comentarios que no quieren hacer chismes. Imagínense los que fueron pioneros de los chismes, ahora no quieren. ¿No quieren hacer chismes? Pero tienen ‘La casa de los famosos’ y ¿en ‘La casa de los famosos’ no hicieron un noticiero de chismes y no están generando bochinche todos los días? El que diga que no le gusta el chisme que tire la primera piedra”, mencionó el comunicador.