‘El Gran Diluvio’ de Netflix: reparto, tráiler oficial y más de la película coreana

El próximo 19 de diciembre, Netflix estrenará una nueva producción que promete atrapar a los usuarios. La historia de El Gran Diluvio presenta un escenario apocalíptico: lo que podría ser el último día de la Tierra después de una inundación devastadora. De acuerdo con la sinopsis de Netflix, la película de ciencia ficción se centra en la lucha desesperada por sobrevivir dentro de un edificio de apartamentos que, al final, queda completamente sumergido bajo el agua.

¿De qué trata ‘El Gran Diluvio’ de Netflix?

El tráiler oficial de El Gran Diluvio muestra cómo tras la colisión de un asteroide contra la tierra se genera una inundación que arrasa la ciudad de manera repentina, sumergiendo edificios y desatando el caos. La furia del agua, las explosiones, las olas desbordadas y los pasillos que colapsan crean un ambiente claustrofóbico y desesperante.

La protagonista es Kim Da-mi, quien da vida a An-Na, una investigadora experta en inteligencia artificial. Cuando estalla la catástrofe, queda atrapada en su casa junto a su hijo. En la producción también aparece Park Hae-soo, quien interpreta a Hee-jo, un agente de seguridad que tiene la misión de rescatarla para asegurar la supervivencia de la humanidad.

En una escena la protagonista grita angustiada: “Déjame encontrarlo sola” mientras busca a su hijo desaparecido. Esa mezcla de desesperación, pero a la vez de esperanza sugiere que la película no será solo un despliegue de efectos especiales, sino una profunda narración sobre pérdidas y sacrificios. Además, hay un toque de misterio.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Reparto de ‘El Gran Diluvio’

Kim Da-mi como An Na

Park Hae-soo como Hee Zo

Kyu-na Kim

Kim Byung-nam

La historia apocalíptica está protagonizada por Kim Da-mi y Park Hae-soo de ‘El Juego del Calamar S1’. Fotografía por: Netflix

La dirección y el guion están a cargo de Kim Byung-woo, quien ha expresado que su objetivo no fue solo crear una película de desastres, sino aprovechar ese contexto para narrar una historia con múltiples capas: emocional, moral y tecnológica.

¿‘El Gran Diluvio’ está basado en una historia real?

La producción es solo una película de ciencia ficción, aunque se basa en fenómenos climáticos reales, como las lluvias extremas y el aumento del nivel del mar debido al calentamiento global.