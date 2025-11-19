‘Él último Samurai en pie’: reparto completo, dónde se grabó y más

El último samurái en pie es una serie de Netflix que se estrenó el 13 de noviembre se destaca por su drama histórico y acción. Ambientada en la era Meiji, la historia sigue a Shujiro Saga, un antiguo samurái que ha sido marcado por la tragedia y que decide unirse a Kodoku, un juego donde 292 guerreros deben arrebatar las placas de sus oponentes para sobrevivir y ganar un premio enorme.

Cada competidor del torneo encarna un tipo de personaje que se va revelando y transformando a lo largo del tiempo. Futaba (Yumia Fujisaki) es la joven inexperta que lucha con todas sus fuerzas para proteger a su familia. Iroha (Kaya Kiyohara) es una guerrera decidida que debe enfrentarse a los prejuicios por ser mujer. Y Kyojin (Masahiro Higashide) es el carismático ninja que ve la violencia como una forma de arte. A lo largo de su viaje, forma alianzas tensas con personajes como Futaba, Iroha y el enigmático Kyojin, mientras se desplaza de Kioto a Tokio enfrentándose a todo tipo de enemigos.

Elenco de ‘El último Samurai en pie’

Algunos de los actores más destacados incluyen:

Junichi Okada como Shujiro Saga

Yumia Fujisaki como Futaba

Kaya Kiyohara como Iroha

Masahiro Higashide como Kyojin

Hideaki Itō como Bukotsu, un guerrero brutal

Kazunari Ninomiya como maestro de ceremonias del torneo, una especie de presentador sádico.

Shōta Sometani como Kocha Kamuy

Yuya Endō como Sansuke Gion

Taichi Saotome como Shikura Adashino

Takayuki Yamada como Jinbe Ando

Wataru Ichinose como Raizo Tachibana

Jyo Kairi como Shinjiro Sayama

Kazunari Ninomiya como Enju

La serie japonesa de Netflix busca revivir el espíritu del Japón feudal, pero presentado de una forma moderna y entretenida. Fotografía por: Netflix

¿Dónde se grabó ‘El último Samurai en pie’?

La serie de Netflix es una adaptación de las novelas Ikusagami de Shogo Imamura, un autor que se llevó a casa el premio Naoki. Para la plataforma de streaming, estas historias se convierten en una serie original que no solo expande, sino que también reinterpreta el universo creado en los libros. La dirección está a cargo de Michihito Fujii, Kento Yamaguchi y Toru Yamamoto, mientras que Office Shirous se encarga de la producción. Junichi Okada, quien también es el protagonista de la serie, participa en el diseño y la coordinación de las secuencias de acción.

El rodaje recrea una batalla en el templo Tenryuji, con cientos de extras y más de mil personas involucradas, incluyendo actores, especialistas y el equipo técnico. Para lograr un combate realista, se combinan efectos prácticos, como coreografías y elementos físicos en el set, con efectos digitales que permiten mostrar peleas masivas y escenarios de gran escala.

La serie de Netflix se rodó principalmente en Kioto, Japón. Las locaciones incluyeron el Templo Tenryu-ji y la histórica ruta Tōkaidō, lo que ayudó a crear un ambiente auténtico.