‘Una tóxica historia de amor’: el increíble y extremo caso de acoso en documental de Netflix

En Anaheim, a las afueras de Los Ángeles, California, ocurrió una de los casos más increíbles y extraños para la justicia estadounidense. Inicialmente parecía ser una situación de acoso de una exnovia de un hombre hacia su nueva esposa, que estaba embarazada.

Sin embargo, el tiempo y las indagaciones sacarían a la luz una verdad que hasta hoy parece increíble y que deja en evidencia cómo un par de mentes trastornadas pueden hacer daño. Lo evidenciado en ‘Una tóxica historia de amor’ es tal cual como indica su titulo un relato del nivel de toxicidad que se puede alcanzar posterior a una relación.

¿Una pareja acosada por la ex de él?

Ian y Angela Díaz confirmaban una pareja de recién casados que esperaba la llegada de sus hijos, pues ella estaba embarazada de gemelos .

Sin embargo, la tranquilidad se ve rota cuando Ángela comienza a recibir correos electrónicos intimidantes y amenazadores, que firmaba un remitente que se hacía llamar Lilithistruth. El esposo de Ángela era un alguacil.

Las notas amenazantes fueron subiendo de tono. La pareja concluyó que el origen de los correos estaba en una mujer llamada Michelle Hadley, la ex prometida de Ian.

Pese a esta puntualidad, las autoridades no tenían suficiente para emitir una orden de arresto. Angela pidió una orden de restricción que Michelle pareció haber roto enviando nuevas amenazas.

Ángela acudió nuevamente a las autoridades a denunciar que las notas le advertían que sería violada, pues Ángela llamó a la policía asegurando que había sido casi estrangulada en su casa. Su esposo Ian no entendía por qué no la detenían.

Michelle fue detenida por las autoridades de Anaheim. Al parecer, ella estaba molesta porque su ex y su esposa embarazada vivían en la casa que ella compró.

En un giro inesperado sale a la luz que en una anterior relación Angela engañó a su novio haciéndole creer que era abogada y padecía cáncer.

Ian y su mejor amiga, quien narra el documental sobre el caso, descubren que Ángela también ha mentido sobre su embarazo.

Angela se marcha y la mejor amiga de Ian va a las autoridades porque teme que la mujer también haya mentido sobre las acusaciones contra Michelle quien sigue detenida.

De víctimas a delincuentes

Las investigaciones conducen a Angela y establecen que mintió sobre las amenazas. Angela es arrestada el mismo día que Michelle recobra la libertad, tras 88 días detenida. Angela.

Sin embargo, el caso todavía no está del todo claro. Poco a poco, y gracias a una investigación adicional Ian se vuelve el foco de atención y se establece que no solo fue Ángela quien quiso inculpar a Michelle.

En realidad todo fue idea del propio Ian quien estaba dispuesto a que su ex terminara en la cárcel condenada por el supuesto acoso.

Las autoridades logran concluir que Michelle sólo fue una víctima y qué Ian planeó todo, apoyado por Ángela, que fue condenada a 5 años de prisión, mientras que su marido fue arrestado en el 2021 y recibió una sentencia de 10 años.

Los hechos como muestra el documental ocurrieron entre el 2013 y el 2018 en el condado de Anaheim, en California, donde se ubica el primer parque de Disney. En ese lugar solían ir Ian y Michelle cuando se conocieron.

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