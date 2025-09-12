Tráiler de ‘Súper Mario Galaxy: la película’. Hay dos nuevas incorporaciones

La franquicia de Super Mario Galaxy dio un salto del mundo de los videojuegos al cine con The Super Mario Galaxy: la película, que es la secuela de The Super Mario Bros. Movie (2023). La gran novedad es el lanzamiento del primer tráiler oficial, que da un vistazo a la ambiciosa aventura espacial que los hermanos Mario y Luigi están a punto de vivir.

Este miércoles 12 de noviembre, Nintendo y Universal Pictures difundieron el primer tráiler durante un Nintendo Direct especialmente dedicado a la película. Brie Larson y Ben Safdie se unen al elenco de este nuevo filme, interpretando a Estela y Bowsy, personajes que jugarán un papel crucial en el desarrollo de los eventos que están por venir.

Así será ‘Súper Mario Galaxy: la película’

Con su estreno programado para abril de 2026, en Super Mario Galaxy: La película Mario, Luigi, Peach y sus fieles amigos tendrán que enfrentarse a un nuevo enemigo: Bowsy (Bowser Jr.), el impulsivo hijo del temido Bowser, quien sigue atrapado en un castillo, ahora en un tamaño diminuto tras los eventos de la película anterior. Aunque los héroes clásicos seguirán siendo los protagonistas, Estela (Rosalina) jugará un papel crucial en la trama. La poderosa guardiana de las estrellas será interpretada por Brie Larson, quien aportará su carisma y fuerza al vibrante universo animado de Mario, ocupando un lugar central en la historia.

La película captura a la perfección la esencia del videojuego original de 2007, respetando su atmósfera cósmica, su diseño visual envolvente y su vibrante paleta de colores. Cada escena parece una carta de amor a los fans del título de Wii, con planetas flotantes, portales estelares y efectos de gravedad que evocan la magia del clásico. Este adelanto demuestra que la fórmula de Super Mario sigue evolucionando sin perder su esencia original: diversión, aventura y ese toque de maravilla que ha convertido a la saga en un fenómeno intergeneracional.

Elenco de ‘Súper Mario Galaxy: la película’