Teri Hatcher: reflexiones de una mujer empoderada que sobrevivió al abuso infantil

Teri Hatcher no habla español, pero se siente muy cercana a América Latina, ha visitado Argentina y Perú. La actriz que conocimos en la década de los 90 al protagonizar ‘Las aventuras de Louis y Clark’, donde ella era la enamorada de Superman, y el actor Dean Cain, encarnaba al periodista del Diario El Planeta y al súper héroe de Acero, alcanzó su máxima popularidad a comienzos del siglo, cuando estelarizó ‘Amas de casas desesperadas’, allí fue Susan Mayer.

Hatcher, que permaneció en silencio por años sobre un trauma de su pasado como lo puede ser el abuso infantil, y que reveló lo ocurrido en una entrevista con la revista Vanity Fair, cuando estaba en la cúspide de su carrera a los 41 años, tuvo recientemente una charla con varios medios de comunicación latinoamericanos, a propósito de su nueva película ‘La verdad de Ruth Finley’, que se estrenará por el canal Lifettime el próximo 15 de marzo a las 10 p.m. Se trata de la historia real de una ama de casa estadounidense, que se convierte en el objetivo de un misterioso acosador conocido como “El Poeta”. Teri es la mujer acosada y en peligro.

En la charla, estuvo Vea escuchando a la actriz responder las preguntas que los medios formulamos. La actriz hablaba fascinada de la posibilidad que tuvo de interpretar a alguien de la vida real, como lo fue Ruth Finley, una mujer de Wichita.

“Yo nunca había tenido la oportunidad de interpretar a una persona real, una historia real basada en hechos reales. Así que me interesaba mucho y en este momento de mi vida me entrega un poco cómo es la gente, su salud mental, por qué la gente se comporta de la manera en que se comporta o por qué no lo hace, y la sociedad, la humanidad. Y esta película te da la oportunidad de poder adentrarte un poco en todo eso”, precisó la actriz nacida en Palo Alto, California y madre de una hija de 27 años.

Este personaje le permitió reflexionar sobre uno de los males de nuestros tiempos: la ansiedad.

“Para Ruth, esto tiene que ver con lo que le puede hacer la ansiedad a una persona y a su salud mental. Cómo la gente, o para ella en particular, maneja su ansiedad y hasta qué punto la ansiedad se adueña de ella. Me acuerdo de una cosa específicamente que me estaba pasando cuando grababa esta película. Yo tenía un compromiso laboral previo en Europa, así que tuve que volar a Europa, trabajar ahí unos días Y con el tema del cambio de horario, que fui de EE.UU. a Europa, después volver a Canadá, y también tratando de aprenderme todas mis líneas y Tomar las decisiones sobre el trabajo que iba a hacer en esta película de Ruth Findley, yo misma estaba con mucha ansiedad con todo eso, y eso me daba insomnio”, mencionó aclarando que afortunadamente ella nunca ha experimentado una profunda ansiedad.

Reconoció que este rol fue catárquico, pues le permitió de alguna manera según sanando, pero también necesitó recuperarse de él.

“Yo no sé si yo necesitaba catarsis en mi proceso de trabajo o si era lo que estaba buscando, pero fue duro, me tuve que recuperar después”, dijo en lo que sería una clara alusión de su pasado.

Teri Hatcher no permite que el abuso sufrido la defina

“Es de esas películas en las que dices bueno, ahora voy a descansar un par de semanitas, necesito mimarme, hacerme un masaje, porque fue oscuro. Pero el director y el elenco me apoyaron tanto, de verdad fue trabajo en equipo… Y algunas de las escenas hacia el final de la película, donde se ve lo frágil, como está en un punto muy destructivo, es que hacíamos esas escenas y los otros actores de la película me apoyaban muchísimo, estaban ahí conmigo. Entonces, esas cosas son de esfuerzo colectivo. Yo tuve un sistema de apoyo muy importante a lo largo de toda la película y estoy agradecida por eso”, dijo sobre la intensidad del personaje y luego se refirió puntualmente a lo que padeció a los 5 años cuando un tío suyo, llamado Richard la abusó.

“Es que yo de hecho soy sobreviviente de abuso infantil. Esto por supuesto pasó hace décadas y décadas. Pero creo que, en algún punto, décadas más tarde, yo llegué a un punto que me sentía responsable de bueno, ¿qué quiero de aquí en adelante para mi vida?, no quiero sentirme definida por esa experiencia. Entonces eso era mi lugar como adulta, en donde yo no quería ser víctima y ser sobreviviente, y no sobreviviente, sino alguien que pudiera salir adelante”, expresó la actriz que claramente le huye a la revictimización y tiene claro que su pasado no la define y que tampoco hubo responsabilidad de ella.

“Pedir ayuda, ya sea a través de un libro, un pódcast, o hacer terapia o una amiga, esto te ayuda a correrte de ese lugar y poder convertirte en una sobreviviente exitosa. Siempre sabiendo que lo que te pasó no fue tu culpa y que no va a determinar tu futuro”.

Hatcher no es amiga de ir al pasado, ni de cuestionarse sobre lo que hubiera sido o el que hubiera pasado, como tampoco de autoreproches; prefiere mirar hacia adelante.

“Yo en lo personal creo que ayuda más estar en el presente y mirar hacia el futuro. Por supuesto que uno aprende de sus errores en cuanto a ver cosas que yo pienso que podría haber hecho diferente en el pasado, una situación que podría haber manejado mejor. Uno quiere evolucionar y yo siento como que una tiene como una caja de herramientas. Y en esa caja, todos y todas podemos ver cuáles son las herramientas que tenemos, no sé, cómo manejamos la decepción, cómo manejamos el rechazo, lo que fuera”.

A Teri Hatcher no le molesta envejecer

Para Hatcher el paso de los años y envejecer es una fortuna. “Yo siento que parte de envejecer, y algo que es maravilloso de ir envejeciendo, es que uno puede reunir más y más herramientas en su vida. Entonces cuando te pasan las cosas, tienes mejores herramientas para lidiar con ellas. Por eso yo siempre trato de mejorar como persona, como miembro de la sociedad donde yo estoy ahora determina el tipo de escenario, considerando eso, que uno puede llegar a tolerar o no tolerar”.

La actriz se siente cómoda con el paso de los años y decidió que le gusta cómo luce después de los 60, con arrugas incluidas. “A ver, cuanto más voy envejeciendo, hay como un tema ahí de comodidad y aceptación con envejecer. Pero a su vez, yo me siento empoderada por esto, tratar de encontrar y contar historias que me resultan importantes a mí ahora. Entonces, trabajar con diferentes personas para tratar de ejecutar eso es muy lindo”

¿De qué se trata ‘La verdad sobre Ruth Finley’?

En la nueva película de Hatcher, la vida de Ruth y su esposo Ed (Tahmoh Penikett) en Wichita, Kansas, se ve repentinamente trastocada cuando Ed sufre un ataque cardíaco. Mientras él lucha por su vida en el hospital, Ruth comienza a recibir amenazas misteriosas que la dejan en estado de pánico.

Esto sucede al mismo tiempo que la ciudad tomada como rehén por el terror de un asesino en serie conocido como BTK - que luego fue identificado como Dennis Rader-, llamado así por su método de matar “atar, torturar, matar” (Bind, Torture and Kill), Ruth se ve envuelta en la paranoia, convencida de que será la próxima víctima, ya que comienza a recibir llamadas telefónicas amenazantes, las que se convierten en cartas escalofriantes. Frente a esto Ruth denuncia a la policía que está siendo acosada y atacada por una persona que parece estar utilizando sus traumas del pasado en su contra.

