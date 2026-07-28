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Ella es la participante de ‘MasterChef’ que es prima del Nicolás de Zubiría: ¿Se parecen?

En el primer episodio de la nueva temporada del reality de cocina quedó al descubierto el parentesco de una de las participantes con el jurado Nicolás de Zubiría. Ella aseguró que lejos de darle ventaja representaba una mayor exigencia.

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Por Redacción Vea
28 de julio de 2026
Ella es la participante de ‘MasterChef’ que es prima del Nicolás de Zubiría: ¿Se parecen?
Fotografía por: Canal RCN

Desde antes del estreno de la temporada once de ‘MasterChef Celebrity’ se sabía que había un lazo familiar entre uno de los 24 participantes y un jurado calificador. De hecho, fue en el lanzamiento a medios, realizado unos días antes, que se mencionó dicho parentesco y luego, el público televidente lo supo cuando durante el primer episodio Claudia Bahamón lo expuso.

Nicolás de Zubiría tiene una prima entre las participantes de ‘MasterChef’

La relación familiar de Nicolás de Zubiría es con la modelo y presentadora Julieta Piñeres, quien en lo corrido de la competencia ha demostrado habilidad en la cocina y aunque ha tenido errores en sus preparaciones, los jueces le han alabado buena sazón. También emplata muy bien.

En el estreno, los dos se pronunciaron sobre este hecho y resaltaron que para nada afecta el rol que cada uno desempeña.

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Mientras que Julieta mencionó que lejos de favorecerla se convierte en un elemento donde se le exige más, Nicolás puntualizó en que la vara con la que se mide o califica a los participantes es igual para todos y no tiene en cuenta ningún nexo o lazo.

Hay que mencionar que de no ser porque los mismos protagonistas mencionan el lazo de sangre que tienen, tal vez no muchos lo sabrían, entre otras cosas porque físicamente no se parecen mucho y los apellidos tampoco dan pistas sobre ello.

¿Quién es Julieta Piñeres, de ‘MasterChef Celebrity’?

Julieta Piñeres de momento es una de las fuertes aspirantes a avanzar en la competencia. La nacida en Cartagena hace 42 años es periodista de la Universidad Sergio Arboleda y Antropóloga de la Universidad de los Andes, tiene un Diplomado en Marketing Digital de Moda de la Universidad de Illinois Estados Unidos. También es empresaria.

Los televidentes la conocieron gracias a su rol como presentadora del canal RCN y del segmento de entretenimiento en CM& Noticias. También tiene experiencia en radio.

Nicolás de Zubiría Gómez es el nombre completo del jurado mientras que el de la participante es Julieta Piñeres Maya, de lo cual puede concluirse que no son primos hermanos y su parentesco puede estar en un tercer grado.

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