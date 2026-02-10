Erik Rodríguez, el colombiano que actuó con Loki: “Con Tom Hiddleston hablamos de Trump”

Erik Joel Rodríguez recibió la indicación para presentar casting para un proyecto de plataforma que sería grabado en inglés, pero no tuvo mayor información al respecto. Realizó esa primera prueba sin mayor expectativa. Esto es lo que suele hacer cuando aspira a quedarse con un rol. Una manera de protegerse y no llevarse desilusiones simplemente “lo hago y lo dejo ir. Estos castings para series extranjeras filmadas en Colombia generan expectativa pero también hay que tener cautela para evitar desilusiones”, mencionó en diálogo con El Espectador.

Tres meses después, cuando lo había dejado ir, recibió lo que se denomina citación a un callback. Era una nueva prueba porque los realizadores del proyecto querían estar seguros de que estaría en la serie. “El selftape inicial era para un personaje pequeño que aparecía en una sola escena, pero la nueva prueba era para estar en ocho o nueve escenas, lo que interpreté como un reconocimiento a la propuesta actoral que hice”.

Pese a su experiencia de cerca de 20 años, la prueba por video llamada fue compleja. “El callback sí fue muy intimidante porque fue en línea, fue con la directora, fue con los productores desde Londres y el equipo de producción americano. Fue muy intimidante, porque en el apartamento de uno, uno con su cámara, con su aro de luz y ellos conectados viéndolo actuar a uno, viéndolo tomar decisiones en el momento. También fue muy emocionante poder hablar un poquito sobre uno, también en inglés. Les conté como viví en Inglaterra donde estuve casi 5 años de mi juventud. A mí, hablar en inglés me gusta mucho, entonces fue una gran experiencia”.

Erik Rodríguez es Beni en ‘El infiltrado’

Cuando se desconectó de la prueba, de nuevo Erik dejó ir al personaje al que aspiraba, y un mes después volvió a él. Rodríguez había obtenido el papel de Beni en la serie ‘The Night Manager’, traducida al español como ‘El infiltrado’. Lo citaron en Medellín y seguía sin tener más detalles de la apuesta. Comenzó a darse cuenta de que era un ‘megaproyecto’ cuando lo instalaron en el hotel cinco estrellas y observó las camionetas donde trasladaban al talento al set, también había tráilers para el elenco y entendió que la escala de la producción era de primer nivel.

“Yo me entero de la dimensión del proyecto cuando llego a Medellín y primero me esperan en el Hotel Marriott (Lo quitaría); segundo, la persona que me encuentro es Diego Calva, el actor mexicano, que hace de Teddy, que es mi jefe, y yo digo ‘wow, es con este tipo’”. Había más y lo supo después: en el set se encontró con Camila Morrone y más tarde, con el británico Tom Hiddleston.

En Medellín tuvieron ese primer contacto y Tom fue quien rompió el hielo antes de rodar una escena donde de fondo, Erik debía fumar un cigarrillo herbal y que el inglés quiso probar. “Puedo decir que Tom Hiddleston fumó de mi cigarrillo”, mencionó divertido el bogotano que luego, en escenas rodadas en Tenerife, España continuó conociendo al célebre Loki del universo Marvel. “El hombre fue conmigo muy lindo en el tráiler de maquillaje con la gran Kate Benton, que es la diseñadora de maquillaje de la serie. Hablamos sobre política, para esa época estaba Donald Trump en campaña presidencial y no se había elegido para segundo término. Entonces hablamos de lo que significaba para el mundo que él fuera elegido. Hablamos de Shakespeare, hablamos de muchas cosas y fue muy lindo”.

El último día de rodaje, quedó sorprendido con la calidez del británico que se despidió con una felicitación. “Terminé mi última escena, todos aplaudieron y él vino y me abrazó; fue muy lindo y me dijo unas palabras muy bonitas, me dijo ‘fantástico, felicitaciones, qué lindo poder trabajar contigo y conocerte’. Y fíjate que eso sólo hace un tipo que está en ese nivel de grandeza y conoce el oficio del actor, la sencillez”, eso ocurrió tras grabar la escena donde Hiddleston perseguía a Beni hasta matarlo.

Una actuación ‘hipernatural’

Sobre el desafío actoral que representó Beni para su carrera Rodríguez revela que tuvo que adaptarse y entender un tipo de interpretación distinta. “Digamos que fue acoplarme a una propuesta cinematográfica muy puntual de la serie”, menciona refiriéndose a que dejó atrás, en esta oportunidad, la tradición o el estilo colombiano donde los conflictos se exponen de manera explícita. En la serie hay un tono hipernaturalismo. Una actuación más íntima, enfocada en la presencia y la escucha, no en una representación corporal exagerada. “Fue un aprendizaje significativo”.

Por ahora, Erik, quien también es licenciado de actuación de la Universidad de Antioquia, continúa haciendo casting, aspira a seguir actuando en inglés cuando series de este tipo vengan a rodar en Colombia. También reflexiona sobre la complejidad que le ha significado convencer con su trabajo, pese a su preparación. “La industria aún privilegia perfiles blancos y canónicos”, por lo que anhela una “deconstrucción que permita a perfiles diversos contar historias profundas”.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento