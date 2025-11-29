Estas son las nuevas novelas y realities de Caracol Televisión para el 2026

En 2026, Caracol Televisión promete consolidar uno de los catálogos más completos de la televisión colombiana. La oferta mezcla producciones de ficción, investigaciones periodísticas, formatos de entretenimiento renovados y una cobertura informativa lista para un año electoral crucial. Desde estrenos que continúan historias exitosas hasta relatos inéditos basados en hechos reales, Caracol presenta su portafolio completo:

¿Cuáles son las nuevas telenovelas de Caracol Televisión?

‘La Reina del Flow 3’

El exitoso drama musical protagonizado por Carolina Ramírez y Carlos Torres regresa después de cuatro años para seguir la historia de Yeimy y Charly, quienes ahora están casados y al mando de la productora Soul&Bass. En esta nueva temporada, se presenta una amenaza que revive su pasado: la venganza de Mike Rivera, quien desde la cárcel trama un plan junto a los Vallejo, un grupo de hackers obsesionados con la pareja. La misteriosa desaparición de Yeimy desata rumores de homicidio que ponen a Charly en el ojo del huracán, mientras Sky, una nueva artista, entra en escena como la gran promesa musical del estudio.

‘Pedro el escamoso tercera temporada’

Otro regreso icónico es Pedro el escamoso, que vuelve con su tercera temporada para continuar las aventuras del entrañable “Mompirri”, personaje interpretado por Miguel Varoni. En esta ocasión, Pedro Coral se enfrenta a un giro inesperado: la llegada de una supuesta hija, Lola, resultado de un amor del pasado en México, lo que complica su estabilidad emocional y su relación con Fernanda.

‘María la caprichosa’

Inspirada en el libro Soñar lo imposible de Paula Moreno y en la vida de Pérxides María Roa Borja, la serie narra la lucha de una mujer nacida en el convulso Apartadó de los años 80, quien, a pesar de la violencia, el racismo y las injusticias laborales, lidera una transformación histórica que dignificó los derechos de las trabajadoras domésticas en Colombia.

‘Identidad robada’

Es un thriller dramático en el que Bárbara Martín lucha por recuperar su vida después de ser condenada por el asesinato de su esposo, un crimen que en realidad cometió su hermana. Tras fingir su propia muerte y asumir una nueva identidad, se embarca en una peligrosa misión para limpiar su nombre y reunirse con su hija. Protagonizado por Valeria Galviz, Laura Londoño y Roberto Urbina.

‘En qué lío me metí’

Es una historia protagonizada por Yuri Vargas, una fisioterapeuta que, tras la sospechosa muerte de un multimillonario, debe infiltrarse en la junta directiva de su empresa para decidir quién se llevará la herencia… sin saber que entre ellos se oculta el asesino. En el elenco también participan Amparo Grisales, Andrés Sandoval, Sebastián Carvajal, María Laura Quintero, Chichila Navia, entre otros.

‘La mujer prohibida’

La historia sigue a Karen Arbeláez, esposa de un político con aspiraciones presidenciales, quien se enamora de un joven cantante y se ve atrapada en un círculo de chantajes, amenazas y decisiones extremas. Al mismo tiempo, su hermana Kitty intenta evitar que el hombre del que está enamorada lleve a cabo un plan de venganza contra su propio padre, desatando una guerra familiar con consecuencias trágicas. Valerie Domínguez, David Palacio, y Rodrigo Candamil hacen parte del proyecto.

Realities y programas de entretenimiento

‘La vuelta al mundo en 80 risas’

El programa de humor traerá nuevos destinos, comediantes y presentadoras. Los destinos para esta temporada son: China, Croacia y Sudáfrica. En cuanto a los presentadores, estarán Carolina Cruz y Suso, el paspi; Melina Ramírez y Don Jediondo; Laura Tobón y Boyacomán y Piroberta y Juan Diego Vanegas.

‘La danza de los millones’

Es un concurso donde un colombiano puede ganar al menos 60 millones solo por ver el programa, mientras que celebridades se enfrentarán a desafíos para evitar que los billetes caigan al suelo.

‘A otro nivel’

En este formato, creado por Caracol Televisión, los participantes competirán en bandas. Además, el escenario se trasladará a las calles y el público tendrá la última palabra. Cristina Hurtado será la nueva presentadora, acompañada por un jurado que incluye a Kike Santander, Felipe Peláez y Gian Marco.

Noticias y programas de opinión

En el ámbito informativo, el 2026 será un año clave para Noticias Caracol, que se está preparando para un gran despliegue a nivel nacional en las elecciones parlamentarias y presidenciales. El canal llevará a cabo recorridos tanto terrestres como aéreos por todas las regiones, abrirá Plaza Caracol para escuchar a los candidatos y pondrá un énfasis especial en la voz de los jóvenes a través de la sección El país de los jóvenes.

Los programas emblemáticos también están renovando su compromiso con el periodismo:

Los informantes seguirá desvelando grandes historias con un análisis profundo.

Expediente final continuará reconstruyendo los últimos días de figuras icónicas.

Se dice de mí ofrecerá retratos íntimos de personalidades.

El rastro celebrará 15 años con investigaciones de alta rigurosidad.

Entre ojos y Séptimo día seguirán apostando por el periodismo de denuncia y las investigaciones de alto impacto.

En cuanto a deportes, Gol Caracol comienza su camino hacia el Mundial 2026 con más de 100 horas de preparación en táctica, arbitraje, operatividad y análisis.