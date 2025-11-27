¿Cómo le fue a ‘La Sustituta’ de RCN? ¿le ganó a ‘Desafío’ de Caracol? Así estuvo el rating

Al terminar el reality ‘MasterChef Celebrity’, que era la apuesta más vista de RCN, la señal decidió poner en pantalla una producción que combina el drama y el suspenso. Se trata de ‘La Sustituta’, creada por el célebre Julio Jiménez y que trae de regreso historias enmarcadas en casas antiguas, que guardan secretos con habitantes de personalidades misteriosas. Dentro del elenco de la producción figuran Geraldine Zivic, Majida Issa, Rami Herrera, Andrés Suarez y Julián Román, entre otros.

Sin embargo, la respuesta del público no pareció ser la esperada, por lo menos observando los resultados de las dos mediciones más conocidas en cuanto al rating de la pantalla colombiana.

¿Cuánto marcó el primer capítulo de ‘La sustituta?

‘La sustituta’ marcó en la medición del Centro Nacional de Consultoría (CNC) 2,52 puntos y se ubicó en la octava posición de lo más visto de la jornada. Su enfrentado directo fue el reality ‘Desafío Siglo XXI’, de Caracol, que alcanzó 10,53%, es decir, casi cinco veces más que el estreno de RCN y se ubicó en el primer lugar de audiencia.

Vale la pena anotar que en esta misma medición, ‘Noticias Caracol, fue lo segundo más visto con 6,55% y enseguida estuvo el ‘Espacio Político – Alianza Verde’, emitido por RCN, con 3,70%. Lo cuarto más visto fue ‘La Rosa de Guadalupe Parte II’, de RCN con 3,64%. La quinta posición fue para ‘Noticias Caracol’ que alcanzó 3,60% y en sexto lugar, ‘La Influencer’, de Caracol, obtuvo 3,38%. ‘Noticias RCN’, con 3,12%, llegó a la séptima posición y enseguida estuvo el estreno ‘La Sustituta, con 2,52%. Las producciones ‘Tormenta de Pasiones’ e ‘Hijo de vida’, ambas de Caracol, lograron los lugares noveno y décimo de lo más visto de la jornada.

En la medición de Kantar Ibope también el Desafío, conducido por Andrea Serna, fue primero con 11.07 y La sustituta ocupó la novena posición con 3,24 puntos.

