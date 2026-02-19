Estreno de ‘A otro nivel’ Vs. ‘La Casa de los famosos’ ¿Quién ganó en rating?

El estreno de Caracol, que llegó a ocupar el lugar de ‘Desafío Siglo XXI’, que culminó el 17 de febrero liderando el listado de lo más visto de la televisión colombiana, estuvo enfrentado al reality de RCN ‘La casa de los famosos’.

La audiencia televisiva se mantuvo en el canal Caracol y respaldó a ‘A otro nivel’ ubicándolo en el primer lugar de la jornada según la medición Ibope, así como la de CNC, Centro Nacional de Consultoría.

En Ibope ‘A otro nivel’ registró un rating personas de 8,40 y fue primer lugar.‘La casa de los famosos’ por su parte, obtuvo 4,08 y con este número se ubicó en el octavo lugar de lo más visto del día.

En la medición de Ibope, ‘Noticias Caracol’ de las 7 p.m. alcanzó un rating de 7,67 y fue segundo en la jornada, mientras que ‘La Reina del flow 3’ registró 5,64 siendo tercera en el día. ‘Noticias Caracol’ del medio día llegó a 4,48, ocupando la cuarta posición, mientras que ‘Tormenta de pasiones’ obtuvo 4,21 e ‘Hilos de vida’ llegó a 4,16, ocupando la quinta y la sexta lugar respectivamente.

La novela de RCN ‘Las de siempre’ obtuvo 4,08 y se convirtió en el producto de mejor desempeño de RCN ocupando el séptimo lugar. En la octava posición estuvo ‘La Casa de los famosos’ con 4,06 mientras que ‘Leyla’, de Caracol logró 4,03 y fue novena. Lo más visto lo cierra ‘La Usurpadora’ con 3,64.

‘A otro nivel’ también lideró en registro de audiencia del CNC

En la medición del Centro Nacional de Consultoría las cifras varían un poco, aunque ‘A otro nivel’ se mantiene en el liderazgo de audiencia. Este es el top diez de lo más visto en dicho registro.

1. A Otro Nivel - Caracol TV - 7.89%

2. Noticias Caracol de las 7:00 p.m. - 6.05%

3. La Reina del Flow - Caracol TV - 3.87%

4. Noticias Caracol de las 12:30 m. - 3.84%

5. Espacio Político (Partido Alianza Verde)- Caracol TV - 3.73%

6. Las de Siempre - RCN TV - 3.63%

7. La Rosa de Guadalupe - RCN TV - 3.45%

8. Espacio Político (Partido de la U) - RCN TV - 3.43%

9. La Casa de los Famosos – RCN - 3.31%

10. Tormenta de Pasiones — Caracol TV - 3.27%

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento

Queremos tener una comunicación más directa con ustedes, por eso pensamos en crear un boletín que puedan recibir en sus correos electrónicos con contenido exclusivo, entrevistas, reseñas y toda la información actualizada sobre cine, farándula, música y más. Pronto estaremos al aire. Si desean inscribirse, pueden registrarse en este enlace.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí