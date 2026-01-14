Rating del 13 de enero ¿Quién ganó? ¿’La reina del flow’ o ‘Las de siempre’?

La noche del martes 13 de enero se convirtió en una de estrenos en la pantalla nacional colombiana. Tras emitir sus realities ‘Desafío Siglo XXI’ y ‘La Casa de los famosos 3’, Caracol y RCN estrenaron la tercera temporada de ‘La reina del flow’ y ‘Las de siempre’, respectivamente.

A las dos emisiones precedieron campañas de promoción, no solo en las pantallas, sino en las redes sociales, de tal manera que había bastante expectativa con los primeros episodios de cada relato. La respuesta del público fue contundente y una vez más la audiencia se inclinó a favor de una de las señales. Estas son las cifras de audiencia según Kantar Ibope en la jornada.

Los diez programas más visto de la tv colombiana

En primer lugar se instaló ‘Desafío Siglo XXI’ con 11,47 en rating personas; en segundo lugar estuvo ‘Noticias Caracol de las 7 p.m.’ con 8,50; el tercer lugar fue para el estreno de Caracol, ‘La Reina del flow 3’, que logró 7,43.

La cuarta posición fue para ‘Noticias Caracol 12:30’ que registró 6,6. Por su parte, ‘Tormenta de pasiones’ marcó con 5,08 y se llevó el quinto lugar y enseguida, en la sexta posición estuvo el estreno de RCN, ‘Las de siempre’, con 4,73. La séptima casilla fue para ‘Hilos de vida’, de Caracol que llegó a 4,44 y después, en octavo lugar estuvo el recién estrenado realitie de RCN, ‘La casa de los famosos 3’, que obtuvo 4,29. Lo penúltimo más visto de la jornada en el ranking del top ten fue ‘Leyla’, de Caracol, con 4,21 y cerró el listado la repetición de ‘Vecinos’, de Caracol, que llegó a 4,07.

En rating hogares el estreno de Caracol alcanzó 16,10 mientras que las de Siempre registró 10,71. En síntesis, en esta medición el programa más visto de la semana es ‘Desafío XXI’, que llegó a un rating hogares de 24,25 y se mantiene imbatible en los más visto de la pantalla abierta colombiana.

EN los diez programas más vistos ocho son de Caracol y dos de RCN.

