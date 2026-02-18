Final de Desafío Siglo XXI y La Casa de los famosos: ¿Quién ganó en rating, Caracol o RCN?

Llegó a su final el reality de Caracol ‘Desafío’, que en esta oportunidad llegó a su versión número 21. Desde su estreno, en junio pasado, la nueva temporada del formato se instaló en la cabeza de lo más visto de la televisión abierta en Colombia.

En su primera parte tuvo como enfrentado al reality de cocina ‘MasterChef Celebrity’, que si bien es cierto se convirtió en lo más visto de RCN no alcanzó a superar al ya tradicional ‘Desafío’. Desde enero pasado la competencia de la ciudad de las cajas tuvo como competencia al reality de convivencia de RCN, ‘La Casa de los famosos’.

El final de ‘Desafío’ que se desarrolló con una prueba donde los finalistas: dos parejas compuestas por Zambrano y Miryan y Rata y Valentina, debían llegar por sus propios medios a un hotel de Cartagena desde Tobia, dejó como ganador a la primera dupla.

EL episodio que comenzó al aire a las 8 p.m. y culminó a las 9:30 se enfrentó a ‘La Casa de los famosos’ y registró una audiencia que le significó nuevamente ser lo más visto de la pantalla.

‘Desafío Siglo XXI’ marcó 14,43 en rating personas en la medición Ibope y se ubicó en la primera posición de lo más visto del 17 de febrero. Su competidor ‘La Casa de los famosos’ alcanzó 3,34 y se ubicó en el lugar décimo primero de lo más visto de la jornada.

Los diez programas más vistos de la televisión colombiana

Lo segundo más visto del día fue ‘Noticias Caracol’ de las 7 p.m. con 9,57. En el tercer lugar estuvo ‘La Reina del flow 3’, de Caracol que tuvo un desempeño de 6,92. En el cuarto renglón estuvo la retransmisión de ‘Vecinos’, de Caracol, con 5.23.El quinto lugar fue para la emisión de ‘Noticias Caracol’ de las 12:30 que registró 5,02. La novela ‘Tormenta de pasiones’, fue sexta con 4,78; mientras que ‘Leyla’, también de Caracol obtuvo 4,29 y se instaló en la séptima posición de la jornada. La novela ‘Hilos de vida’ tuvo 4,28 y fue octava mientras que la novela de RCN, ‘Las de siempre’ alcanzó 4,03 y fue novela. En el décimo lugar estuvo ‘La usurpadora’, de Caracol con 3,69

Vale la pena señalar que el único producto de RCN en el top diez de lo más visto es justamente ‘Las de siempre’, protagonizada por Verónica Orozco.

