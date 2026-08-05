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Estreno de ‘María la caprichosa’ ¿Le ganó a MasterChef Celebrity? Lo más visto en televisión

Este martes 4 de agosto el canal Caracol estrenó la bioserie sobre la vida de la líder María Roa, que se enfrentó en su primera media hora al reality de RCN. Así respondió el público.

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Por Luz Alexi Castillo
05 de agosto de 2026
Estreno de ‘María la caprichosa’ ¿Le ganó a MasterChef Celebrity? Lo más visto en televisión
Fotografía por: Instagram

El pasado lunes 3 de agosto el canal Caracol finalizó la retransmisión de su exitosa novela ‘Vecinos’, misma que se impuso en audiencia sobre su contendor, el reality de RCN ‘MasterChef’, al registrar un promedio de 8,7 sobre 5,3, que alcanzó el formato conducido por Claudia Bahamón.

Este martes 4 de agosto la mencionada señal estrenó su bioserie ‘María la caprichosa’, protagonizada por Marggy Valdiris, Paola González, Karent Hinestroza e Indhira Serrano, que sigue la vida de la líder sindicalista María Roa, quien logró mediante una lucha de varios años dignificar el trabajo doméstico en Colombia a través de una ley.

La apuesta que ya fe vista en Netflix, se impuso sobre su principal competidor, el reality de cocina ‘MasterChef Celebrity’ que emite actualmente su temporada número 11.

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¿Quién ganó el 4 de agosto en rating?

En el registro de rating, el estreno de Caracol alcanzó un rating de 7,2, mientras que el reality, que tiene como jueces a los chefs Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso, obtuvo 5,5.

Lo más visto de la jornada fue el formato musical de Caracol ‘Yo me llamo’, que cuenta con Amparo Grisales, César Escola y Elder Dayán como jurados, que marcó 10,5 y se mantiene, desde su estreno, como el espacio de mayor audiencia en la pantalla abierta colombiana.

En segundo lugar estuvo el primer episodio de ‘María la caprichosa’; el tercer puesto fue para ‘Noticias Caracol’ de las 7:00 p.m., que obtuvo 7,0.

‘MasterChef Celebrity’ se ubicó en la quinta posición, mientras que la retransmisión de la bioserie de Caracol ‘Rafael Orozco, el ídolo’, con Alejandro Palacio y Taliana Vargas, obtuvo 4,3, instalándose en la sexta casilla.

Con 4,2 la segunda temporada de ‘Pa quererte’, denominada ‘Pa seguirte queriendo’, de RCN y estelarizada por Sebastián Martínez, Julieth Pardau y Hanny Vizcaino, llegó al séptimo lugar.

‘El Juego De Mi Destino’, de Caracol, estuvo en el octavo puesto. Enseguida estuvo la novela turca ‘Ciudad lejana’ y después se ubicó ‘Efé’, también emitidos por esa señal.

Vale la pena señalar que estos últimos tres espacios se emiten entre las 3:30 de la tarde y las 7:00 p.m. por el Canal Caracol.

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