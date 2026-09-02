ExMiss Universo dejó ‘Top Chef’ tras sufrir percance con implante mamario: “Un dolor fuerte”

Sheynnis Palacios, quien fuera Miss Universo en la edición 72 del concurso de belleza dándole por primera vez a Nicaragüa la corona, tuvo que abandonar su participación en el reality culinario ‘Top Chef VIP’, que conduce Carmen Villalobos y que se produce en Colombia.

Esto ocurrió a solo dos semanas del estreno por Telemundo del formato que tiene dentro de sus estrellas participantes a La Divaza, Aylín Mujica, Lupillo y Ninel Conde entre otros.

La nicaragüense dio a conocer las razones de su determinación por medio de un comunicado.

“Quiero contarles personalmente la razón por la que tuve que abandonar la competencia de Top Chef VIP. Días antes de mi salida, uno de mis implantes mamarios se volteó, provocándome un dolor muy fuerte que comenzó a limitarme físicamente y a hacer cada vez más difícil algo tan básico dentro de la competencia como cocinar”, reveló Palacios.

La exMiss Universo tuvo que ser atendida en medio de su participación en reality

Varias imágenes de la exreina siendo conducida por personal médico en una ambulancia se habían viralizado.

“La noche anterior al reto de Food Truck estuve en el hospital hasta la madrugada (…) El implante estaba completamente volteado y el equipo del departamento de cirugía tuvo que ayudarme a acomodarlo nuevamente. Me indicaron reposo, pero yo estaba tan emocionada por vivir nuestro segundo reto en exteriores que decidí continuar. En ese momento jamás imaginé que hacerlo podía empeorar mi situación. Y así fue”, añadió la exparticipante del formato.

“Por más que mi corazón quisiera quedarse en la competencia, mi cuerpo ya no podía seguir el mismo ritmo. La situación con el implante continuó empeorando y físicamente me estaba imposibilitando competir de la manera en que yo quería hacerlo”, continuó.

Sheynnis detalló que fue diagnosticada por sus médicos y de ahí que decidió apartarse del reality.,“Entendí que lo responsable y necesario para mi salud era abandonar Top Chef VIP y comenzar mi proceso médico”.

“Una decisión por mi salud, mi tranquilidad y por volver a sentirme bien conmigo”, escribió en su más reciente publicación sobre el tema la exreina y lo acompañó con un video donde se ve llegando al consultorio médico para seguir recibiendo atención.

Sobre ‘Top Chef’ mencionó: “Fue un proyecto que me retó, me enseñó muchísimo, me regaló recuerdos hermosos y personas a las que seguiré apoyando y acompañando desde afuera en esta aventura”

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