Final del ‘Desafío Siglo XXI’ hoy EN VIVO: ¿Quién será el ganador? ¿Zambrano o Rata?

Finaliza el reality de Caracol. En el capítulo 138 se enfrentarán Zambrano, acompañado de Miryan, y Rata, junto a Valentina .

Quien sea el primero en llegar a Cartagena, donde está la Copa será el ganador de los 600 millones que quedan. ya en el episodio anterior, Rata se llevó los primeros 600 millones al terminar primero el último Box de esta temporada. No se pierda todos los detalles de la gran final del formato de Caracol.

Zambrano y Miryam dejan el transporte inicial y buscan uno nuevo. Solo pueden estar dos horas a bordo del mismo vehículo. Hay trancón y deciden caminar. Rata y Valentina también buscan nuevo carro, encuentran ayuda en Guaduas. Zambrano logra un bus que lo llevará a él y a su compañera a Puerto Berrío.

Rata y Valentina llegan a Guaduas y empiezan a pedir ayuda para llegar a la Heroica antes que Zambrano y Miryan. Estos últimos logran que un carro particular los lleve en un primer tramo. Una vez Rata y Valentina dejan la moto, buscan quien los lleve.

Andrea Serna comienza el episodio junto a la anhelada Copa. Resume que Rata y Valentina viajan desde Tobia hacia Cartagena, inicialmente en la moto que ganaron en el episodio anterior.

