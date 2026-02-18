El mundo de las estrellas

Actualizado hace 12 minutos

Final del ‘Desafío Siglo XXI’ hoy EN VIVO: ¿Quién será el ganador? ¿Zambrano o Rata?

Este martes 17 de febrero, Caracol emite el último episodio de ‘Desafío Siglo XXI’ y su gran final. Rata y Zambrano son los dos deportistas que se disputan la anhelada copa.

Por Redacción Vea
18 de febrero de 2026
Final del Desafío Siglo XXI hoy EN VIVO: ¿Quién será el ganador?
Fotografía por: Instagram

Finaliza el reality de Caracol. En el capítulo 138 se enfrentarán Zambrano, acompañado de Miryan, y Rata, junto a Valentina .

Quien sea el primero en llegar a Cartagena, donde está la Copa será el ganador de los 600 millones que quedan. ya en el episodio anterior, Rata se llevó los primeros 600 millones al terminar primero el último Box de esta temporada. No se pierda todos los detalles de la gran final del formato de Caracol.

Actualización claveHace 5 horas

Zambrano rumbo a Puerto Berrío

Zambrano y Miryam dejan el transporte inicial y buscan uno nuevo. Solo pueden estar dos horas a bordo del mismo vehículo. Hay trancón y deciden caminar. Rata y Valentina también buscan nuevo carro, encuentran ayuda en Guaduas. Zambrano logra un bus que lo llevará a él y a su compañera a Puerto Berrío.

Actualización claveHace 5 horas

Zambrano y Miryan logran transporte

Rata y Valentina llegan a Guaduas y empiezan a pedir ayuda para llegar a la Heroica antes que Zambrano y Miryan. Estos últimos logran que un carro particular los lleve en un primer tramo. Una vez Rata y Valentina dejan la moto, buscan quien los lleve.

Actualización claveHace 5 horas

Rata y Valentina viajan en moto hacia Cartagena

Andrea Serna comienza el episodio junto a la anhelada Copa. Resume que Rata y Valentina viajan desde Tobia hacia Cartagena, inicialmente en la moto que ganaron en el episodio anterior.

