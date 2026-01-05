Final de ‘Stranger Things’: creadores defienden la confesión de Will sobre su homosexualidad

El 31 de diciembre, Netflix lanzó el tan esperado episodio final de Stranger Things, marcando el cierre definitivo de una de las series más influyentes y exitosas de la plataforma. La expectativa era grande: durante semanas, los fanáticos contaron los días para descubrir el destino de Eleven, el futuro de Hawkins y cómo se resolvería una historia que ha acompañado a toda una generación desde 2016. Este lanzamiento, cuidadosamente programado para despedir el año, se convirtió en un evento global y rápidamente desató una avalancha de reacciones en las redes sociales.

¿Qué pasó en el final de ‘Stranger Things’?

En el episodio final, titulado “Este lado”, los protagonistas se enfrentan a su misión más arriesgada: detener a Vecna y acabar de una vez por todas con el Mundo del Revés que está a punto de devorar Hawkins. El grupo se divide en varias operaciones simultáneas para combatir las fuerzas oscuras, mientras que vecindarios y recuerdos traumáticos resurgen en medio de batallas épicas. La confrontación alcanza su clímax con el debilitamiento de Vecna, quien es finalmente derrotado por Joyce, mientras Eleven se ve obligada a hacer sacrificios extremos para salvar a sus amigos y al mundo tal como lo conocen. La escena final ambigua sobre el destino de Eleven, dejó abierta la posibilidad de que realmente haya muerto o que haya escapado con la ayuda de sus poderes.

Eso generó controversias y debates, por lo que los creadores de la serie, Matt y Ross Duffer, decidieron hablar públicamente sobre el final. En una entrevista aclararon varias de las dudas más comentadas por los fans, especialmente en lo que respecta al destino de Eleven y otros elementos clave de la trama.

La conclusión de una de las producciones más emblemáticas de Netflix llegó el pasado 31 de diciembre. Fotografía por: Cortesía Netflix

¿Once realmente murió?

Esa ha sido una de las preguntas más buscadas por los espectadores. Al respecto, Matt Duffer dijo en declaraciones con Entertainment Weekly: “No creo que vayan a encontrar la respuesta en Google. Nuestro objetivo, nuestra intención, es dejarlo en manos de los fans y del público, en términos de lo que crean, del mismo modo en que dejamos que nuestros personajes, en ese sótano, decidan qué creer o no”.

De igual manera, los hermanos Duffer explicaron por qué no estuvo en sus planes que Once terminara la historia junto al resto del grupo de Hawkins, un detalle muy cuestionado en redes sociales: “Nunca iba a estar ahí. El final siempre fue pensado como una partida de Calabozos y Dragones y luego cerrar la puerta de la infancia. Esa idea estuvo definida durante ocho años. El desafío fue construir la historia de Mike y llegar a ese momento del ‘yo creo’, algo que surgió muy temprano en la sala de guionistas de la quinta temporada”, dijo Ross Duffer.

De igual manera, Matt Duffer agregó: “Finalmente, decidimos que debía haber algún tipo de sacrificio. Es comprensible que Kali genere rechazo, porque dice lo que nadie quiere escuchar, pero hay una verdad en lo que plantea. Once, viva o muerta, realiza un sacrificio importante. O está muerta o dejó atrás a sus amigos para empezar una vida diferente. Pero creo que ese sacrificio es, en última instancia, muy valiente y heroico. Ella elige hacerlo para evitar que otros chicos pasen por lo mismo que ella vivió. Por eso quisimos que el final estuviera contado desde el punto de vista de Mike y de los chicos. Ellos no lo saben y, como no lo saben, el público tampoco lo sabe. Porque si todos supieran la respuesta, se perdería por completo el sentido de su sacrificio”.

La confesión de Will Byers sobre su homosexualidad

Además, los creadores decidieron abordar uno de los momentos más discutidos del final: la confesión de Will Byers sobre su homosexualidad en el penúltimo episodio. Esta escena generó una mezcla de elogios y críticas entre la audiencia. Incluso, este capítulo fue catalogado por algunos sectores de la audiencia como uno de los peores de la historia de Stranger Things, lo que llevó a los Duffer a aclarar que el arco de Will siempre fue pensado como una parte esencial de su desarrollo emocional.

“La escena de la salida del clóset es algo que llevamos construyendo nueve años. Fue una escena bastante importante para nosotros, y una escena muy importante para Noah, no solo desde un punto de vista temático, sino también desde un punto de vista narrativo”, dijeron a Variety.

Ross defendió la escena como un punto clave dentro de la historia: “El volumen 1 trata realmente de la autoaceptación, ¿verdad? Ese es el primer paso. Y luego el segundo paso es que Will está hablando con Robin, es algo que quiere hacer. Está intentando averiguar cómo declararse, y sabe que necesita hacerlo, y que ese es el último paso para él. Y encuentra el valor para poder hacerlo. Y es el último insulto a Vecna. Esa era la intención. Estamos orgullosos del episodio, y estamos orgullosos de la escena, y orgullosos de Noah, que hizo una actuación muy valiente y muy vulnerable”.