Finalistas de ‘MasterChef Celebrity 2025’: ¿Quién será la ganadora?

Después de cinco meses al aire, MasterChef Celebrity se prepara para la gran final. 22 famosos ingresaron a la competencia para demostrar sus habilidades y destrezas en la cocina más famosa de Colombia. Como es costumbre en la dinámica del programa, cada semana hubo un eliminado. Este domingo 23 de noviembre se realizó el último reto de eliminación antes de la final.

¿Quién fue eliminado de ‘MasterChef Celebrity’?

En el reciente capítulo de MasterChef, Valentina Taguado, Violeta Bergonzi, Carolina Sabino, Alejandra Ávila y Michelle Rouillard se enfrentaron en el último reto de eliminación de esta temporada del reality culinario.

Cada una debía presentar un plato con el que cautivaran el paladar de los chefs Belén Alonso, Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch. La preparación de Michelle se tituló “Con las botas puestas”. Al pasar al atril, la exreina dijo: “Creo que en esta competencia siempre he tenido las botas puestas… y este es un pescado blanco hecho en papillote”.

Su plato no logró convencer a los jurados, quienes decidieron que, finalmente, ella debía abandonar la competencia. Para muchos, su eliminación fue sorpresiva, pues durante todo el reality se destacó por ser una de las favoritas. Incluso algunos televidentes la veían como finalista, e incluso como posible ganadora. “Gracias. Ha sido maravilloso poder estar acá, ha sido transformador desde todo punto de vista”, dijo la también actriz, quien se mostró muy tranquila en su despedida.

Claudia Bahamón y los chefs elogiaron sus preparaciones: “Eres una gran cocinera”, le dijo Belén. “Me alegra haberles podido cocinar rico en muchos momentos de la competencia. MasterChef fue un capítulo que no vi venir y quizá por eso me transformó tanto. Entré porque alguien decidió no hacerlo en el último minuto, y siempre he sentido que la vida me abrió ese espacio para mostrarme algo que necesitaba aprender”, agregó Rouillard.

¿Quiénes son las finalistas de ‘MasterChef Celebrity’?

Con la eliminación de Michelle, quedaron Violeta Bergonzi, Valentina Taguado, Alejandra Ávila y Carolina Sabino, quienes se enfrentarán en la gran final. Una de ellas se llevará el título de la mejor cocinera de esta temporada, además del millonario premio que está en juego.

En redes sociales, los internautas han dejado sus opiniones, afirmando, para ellos, quién podría ser la ganadora: “Alejandra merecedora de el premio estudio aprendió y se vio cada programa su evolución”, “Alejandra será la ganadora”, “todas merecen estar ahí, pero Alejandra ha sorprendido con mejores platos”, comentaron.

La final será este martes 25 de noviembre, día en que se conocerá el nombre de la ganadora. Sin embargo, esta noche comenzará la transmisión de ese último capítulo.