¿Florinda Meza y Carlos Villagrán, ‘Quico’, fueron novios? Esto dicen los actores

La bioserie ‘Sin querer queriendo’ se estrenó hace dos semanas y con tan solo dos episodios al aire, ha generado nuevas preguntas sobre las relaciones que había entre los actores que hicieron parte de ‘Chespirito’. Así mismo, ha dado lugar a que noticias o rumores antiguos revivan.

Hasta el momento, Florinda Meza, Ramón Valdéz y Carlos Villagrán, quienes interpretaron a doña Florinda, don Ramón y Quico parecen ser los más cuestionados.

Aunque en la serie no se vislumbra o insinúa que Meza y Villagrán hayan tenido romance, por lo menos no hasta ahora, los cibernautas han recordado que siempre se ha rumorado que si hubo algo entre ellos. Asunto que el mismo Carlos ha alimentado con sus declaraciones.

Carlos Villagrán ha asegurado que sí salió con Florinda Meza

Al respecto él en el 2023, mencionó que sabe que Meza ha negado haber tenido una relación con él, afirmando que prefería a alguien “inteligente” como Roberto Gómez Bolaños y no a un p....”.

Villagrán hizo los comentarios sin filtro en el marco de una rueda de prensa.

“Hace poco la entrevistaron y le preguntaron si había estado conmigo y dijo que no, que si tenía a alguien inteligente como Roberto, no iba a andar con un pendejo como yo”, recordó.

“Roberto se enamoró de ella, estaba muy enamorado, y ella se le pegó porque él era el famoso. Ella no tiene ángel, solo cae bien parada”, dijo.

“Florinda puede pasar toda la vida haciendo y no va a pasar nada con ella, puede salir y nadie la extraña”, comentó en otro momento de sus declaraciones.

"La gente no lo acepta porque es muy difícil que lo crean porque así fue, me decía: ‘Fíjate que tengo el carro en el taller, ¿me llevas?’, luego me invitaba a su casa y todo ese tipo de cosas, entonces te digo, con razón, a lo mejor por eso es que no quisiera (Florinda Meza) hablar de ello“, publicó TVyNovelas de la misma conferencia de prensa.

“La gente me preguntaba: ¿Es verdad que usted anduvo con Doña Florinda? Y yo les contaba la verdad: ‘No, Doña Florinda anduvo conmigo”, dijo en declaraciones tomadas por Ventaneando durante una rueda de prensa.

También Villagrán aseguró que Chespirito supo que salieron, y que cuando él (Carlos) le terminó, ella (Florinda) se molestó. “Le pedí ayuda a ‘Chespirito’ porque yo con esa relación ya no podía, no debería decirlo por caballero, pero pasó así… Termino con ella y hace un escándalo tremendo. Se lo conté a él y me dice: ‘Mira, ahorita vamos a grabar, mantén tu posición’, y cuando me dijo eso Roberto, sentí que el aire era más puro”

También en charla con Dante Gebel, en Argentina, hace más de de dos años, Villagran dijo que había slaido con Florinda y reiteró las razones por las cuales ella lo niega.

Florinda Meza negó haber sido novio de Carlos Villagrán, Quico

Meza, por su parte ha negado categóricamente que hubiera salido con Carlos. En entrevista con Adela Micha dijo que no hablaría de ello, acentuando que no tenía lógica que eso hubiera ocurrido.

“Tú conociste a Roberto, un hombre muy inteligente...me imaginas a mi con un p….?” por eso no quiero hablar…”, le dijo a la presentadora cuando la interrogó al respecto.

¿Es mentira que anduviste con él antes que Roberto? Le cuestionó una vez más, Micha y Meza se mantuvo: “por eso no quiero hablar...”

