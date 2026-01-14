Jay Torres: quién es, de dónde es, qué hace, edad y más del participante de LCDLF ⁠

El pasado lunes 12 de enero, el canal RCN estrenó la tercera temporada de La casa de los famosos. 23 participantes entraron a la casa con la ilusión de llegar a la final y llevarse el millonario premio. Sin embargo, uno de ellos ya tuvo que despedirse de la competencia. Se trata de Jay Torres, cantante puertorriqueño, quien después de un reto de ‘El Jefe’, fue expulsado por petición de Tebi Bernal, quien adquirió ese poder. “Es una decisión demasiado difícil, demasiado difícil. Y en estos momentos, yo creo que con dolor, porque uno ya alcanza a encariñarse en 24 h, me tengo que ir con la estrategia”.

Por ahora, la decisión final está en manos de los televidentes y usuarios en redes sociales, quienes a través de votaciones elegirán si vuelve o no a la competencia. “Necesito el apoyo de ustedes, Colombia y Puerto Rico. Se les quiere”, dijo el cantante en un video publicado en su perfil de Instagram.

Sus amigos y seguidores le han demostrado su apoyo para que regrese: “Vamos a votar para que se quede más tiempo”, “expulsado por lindo. No soportaron”, “para mí lo expulsó porque era el boom de esas mujeres”, “Tebi se sintió opacado”.

¿Quién es Jay Torres?

Además de cantante, Jay Alexander Porras Cuevas, oriundo de Bandera de Puerto Rico, también es actor y en los últimos años se ha abierto camino en el mundo del entretenimiento en Colombia. Actualmente hace parte de La Reina del Flow 3 con su personaje Yoni Trejos y también se ha desempeñado como modelo.

Actualmente, el artista tiene 32 años y en su cuenta de Instagram, donde tiene 143 mil seguidores comparte momentos de su vida personal y profesional. Se dedica a la música (especialmente urbana y pop latino) y ha lanzado canciones como Enguayabao, Paisita, Cintura y otras que han ganado atención en plataformas digitales. Tiene formación académica en ciencias biomédicas y una maestría en fisiología. Además, ha trabajado con otros artistas en escenarios y colaboraciones y vive actualmente en Medellín, Colombia.

Desde que se dio a conocer, el artista se ha destacado por su capacidad para innovar en el reguetón y la música latina. Ha sido telonero de artsitas como Jay Wheeler, Rakim & Ken-Y, Omar Courtz y Jerry Di.