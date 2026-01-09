La casa de los famosos 2026 tiene nominado, líder y habitantes con poder. Uno será expulsado

Comenzó en forma la tercera temporada del polémico reality que vuelve a tener 24 famosos que se disputarán entre convivencia, pruebas y popularidad la meta de mantenerse el mayor tiempo posible dentro de la casa estudio.

En esta oportunidad los habitantes son Sara Uribe, Juanda Caribe, Johanna Fadul, Alejandro Estrada, Marilyn Patiño, Manuela Gómez, Sofía Jaramillo, Mariana Zapata, ‘Campanita’, Valentino Lázaro, Juan Palau, ‘Beba’, Renzo Meneses, Juanse Laverde, Nicolás Arrieta, Lorena Altamirano, Alexa Torrex, Tebi Bernal, Luisa Cortina, Eidevin López, Maiker Smith, Marcela Reyes y Yuli Ruiz:

En el primer episodio, como ya e shabitual entraron los participantes en grupo hasta completar los 23 que ya s ehabían anunciado. La número 24 era un misterio e hizo su ingreso con el rostro cubierto. Al descubrirse frente a sus compañeros, se supo que era la dj Marcela Reyes.

Luego, los habitantes se sorprendieron cuando debieron romper unos globos que contenían unas notas. Algunos decían “no tienes ningún poder” y otros contenían un poder específico.

Los famosos que tienen poderes en ‘La Casa de los famosos 2026’

Fue así como Valentino obtuvo el Poder de división territorial, es decir fue la persona que dijo cómo dormirían sus compañeros, repartidas en las dos habitaciones. De esta manera, en la habitación Tormenta quedaron: Eiden, Marcela, Manuela, Lorena, Tebi, Renzo, Juanse, entre otros. En la habitación Calma están: Beba, Johana Fadul, campanita, Juanda Caribe, Juan Palau, Sara, Sofía y Jey Torres, quien también obtuvo un poder que era escoger su habitación y se mantuvo en la que seleccionó para él Valentino.

Volviendo a los poderes, Johana Fadul obtuvo el poder de nominar a uno de sus compañeros y enviarlo a la placa; mientras que Eidevin consiguió el poder del veto de nominación , el cual le permite vetar a un famoso para que no pueda nominar. A Maiker le correspondió el Poder de inmunidad, es decir nadie lo puede nominar. Renzo obtuvo el poder de nominación asesina, es decir, puede nominar y enviar directamente a la placa a un famoso, que no se puede salvar y va directo a eliminación. Renzo se vio obligado a usar este poder en el primer episodio y envió a la placa a Nicolás Arrieta.

Alexa se ganó el poder de ser líder de la semana, razón por lo cual es inmune y no puede ser nominada.

Tebi por su parte, tiene el Poder de expulsión y al final del primer episodio, Carla Giraldo y Marcelo Cezán le dijeron que debía usarlo en el segundo episodio, es decir, que este martes 13 de enero habrá un expulsado de La Casa de los famosos.

Otra de las novedades del formato de RCN fue la apertura de La caja de Pandora, que Alexa como líder abrió por primera vez. Allí obtuvo el Poder de intercambio. Los conductores le indicaron a Alexa que podía contarle a sus compañeros su poder o guardarlo en secreto.

Los poderes que no se usaron en el primer episodio serán usados cuando el jefe o los conductores del reality lo indiquen.

