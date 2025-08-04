Jenna Ortega y Anya Taylor-Joy serán jurados del Festival Internacional de Cine de Marrakech

La actriz de ‘Miércoles’, la serie de Netflix y la estelar de ‘Gambito de dama’ y ‘Furiosa’, ambas de nacionalidad estadounidense, integrarán el jurado de la vigésimo segunda edición del Festival Internacional de Cine de Marrakech, que presidirá el director surcoreano Bong Joon Ho.

De acuerdo con una nota del comité organizador publicada este miércoles 19 de noviembre, el jurado estará compuesto por ocho personalidades del cine procedentes de diferentes continentes como el director brasileño Karim Ainouz, el iraní Payman Maadi y la directora francesa Julia Ducournau.

Entre otras figuras del jurado estará también el cineasta marroquí Hakim Belabbes, y la cineasta canadiense Celine Song.

“Al reunir artistas de diferentes campos creativos complementarios, el Festival Internacional de Cine de Marrakech reafirma su compromiso a promover la circulación de ideas y estéticas, creando un espacio para el diálogo entre culturas y generaciones de cine”, se lee en la nota.

En la anterior edición del festival, una de las citas cinematográficas más importantes de Marruecos y del continente africano, estaban presentes varias estrellas como David Cronenberg, Tim Burton, Mónica Bellucci y Luca Guadagnino.

En aquella edición, cuyo jurado fue presidido por el italiano Luca Guadagnino, la película palestina “Happy Holidays” ganó la Estrella de Oro, máximo galardón del festival.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento