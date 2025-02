Jery Sandoval tuvo que abandonar La casa de los famosos inesperadamente ¿Qué pasó?

¿Qué pasó en el reciente capítulo de ‘La casa de los famosos’?

La convivencia en La casa de los famosos ya está cobrando factura entre algunos de los participantes, quienes han dejado ver sus grandes diferencias. Varios de ellos han protagonizado momentos tensionantes dentro de la casa, algunos por problemas pasados y otros por comentarios que han hecho en la primera semana viviendo juntos las 24 horas del día, los 7 días a la semana.

En el más reciente capítulo del reality show de RCN, tres participantes protagonizaron una fuerte pelea. Yaya Muñoz, Jery Sandoval y Emiro Navarro por poco se van a los golpes luego que, durante una actividad realizada por Yina Calderón, se dijeran entre sí lo que los había incomodado en la primera semana de convivencia.

Todo comenzó cuando la actriz de Los Reyes aseguró que Emiro no la saludó el día que ingresaron al programa. Incluso, aseguró que tenía pruebas de cómo él y un grupo de amigas habían hablado mal de ella antes de ingresar a la competencia.

“Les voy a decir algo. No tengo nada que tapar u ocultar porque en realidad no sabía de grupos. Ni siquiera tenía grupos acá... Me parece atrevido de su parte que me acuse, incluyendo un problema legal… ¿Por qué no la saludé? Yo creo que cuando uno llega a un lugar, uno es el que saluda”, le contestó Emiro visiblemente molesto.

Luego, Jery le contestó: “Atrevida. Eres una atrevida”. Las palabras de la actriz molestaron aún más al influencer, quien le contestó: “Yo no te conocía tampoco, no sabía quién eras. No te creas tan importante y tampoco me amenaces”.

Los ánimos se fueron calentando entre ellos. La gota que rebosó el vaso fue cuando a la discusión se sumó Yaya Muñoz a defender al creador de contenido.

“Creo que tú te los estás tomando personal. O sea, deja de tomarte las cosas personales porque él jamás ha dicho algo de ti y siempre que saluda lo hace en general. Esa cara que tú estás diciendo nunca la hizo para ti”, dijo la expresentadora de La Kalle.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Jery le pidió no meterse y ahí se desencadenó una fuerte pelea en la que los demás participantes tuvieron que intervenir y separarlas para que no pasara a mayores.

“Mi pelea es con él”, refutó Jery, a lo que, ofuscada, Yaya le respondió: “no, pero lo que es con él es conmigo. Tú hablas de educación, maleducada”.

“¿Qué te importa, acaso estás metida en esto? Payasa de mier…, bruta, celosa", le respondió alterada Jery.

¿Por qué Jery Sandoval abandonó ‘La casa de los famosos’?

Tras esa fuerte discusión, ‘El Jefe’ llamó a Jery Sandoval al confesionario. Pese a estar encerrada en ese cuarto, la actriz continuaba gritándole cosas a sus compañeros. Al final, el equipo de psicología decidió que la actriz debía abandonar la competencia por su bienestar.

“Por el departamento de psicología, la orden es que Jery abandone la competencia... Los famosos aun no lo saben, yo creo que en su momento les contaremos lo que está pasando”, dijeron los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán.