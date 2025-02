¿Qué pasó con Coco en LCDLF? Fue sancionado por “conducta inapropiada”

La segunda temporada de La casa de los famosos ha generado múltiples reacciones en redes sociales. Los televidentes e internautas ya tienen elegidos a sus participantes favoritos, a quienes apoyarán cada vez que tengan que votar para que no salgan de la competencia.

Coco de ‘Oki Doki’ fue sancionado por ‘El Jefe’

En uno de los recientes capítulos del reality de convivencia, ‘El Jefe’ sorprendió a los concursantes con un fuerte llamado de atención dirigido a Gonzalo Escobar, recordado por su personaje de Coco en la serie juvenil Oki Doki.

El actor fue acusado de “conducta inapropiada” y recibió una sanción de parte de ‘El Jefe’, la voz autoritaria dentro de la casa.

“Coco, durante tu estancia en el loft tuviste una conducta inapropiada hacia una de tus compañeras e irrumpiste un de las reglas de mi casa. Por esto he decidido que a partir de este momento estás nominado y en riesgo de eliminación. Famosos, espero que esto sea una lección para todos, está prohibido vulnerar el espacio personal e íntimo de cada uno, los actos de afecto o deseo deben ser consensuados por las dos partes”, le dijo ‘El Jefe’.

A lo que se refería fue al momento en el que, en su paso por el loft, Melissa Gate y Karina García realizaron una actividad en la que simulaban ser una cirujana y una cosmetóloga. Por su parte, Coco simuló ser el paciente, quien les mostró el abdomen para que ellas pudieran, a manera de broma, decirle qué tenía que hacer para reducirlo y quitar esos kilos de más.

Sin embargo, lo que parecía ser una broma, terminó en una polémica. El actor les dijo: “me quiero achicar esto” y señaló hacia abajo. En ese momento, Karina, su compañera, le dijo asombrada: “ay no, me mostró eso”.

Karina García aclaró lo que pasó con Coco y lo defendió

Al conocer la decisión de ‘El Jefe’, Coco rompió en llanto. Karina, su compañera, no dudó en defenderlo y aclarar lo ocurrido:

“Tengo que decir que a mí no me faltaron al respeto en ningún momento, no entiendo cuál fue el momento, porqué tanto Cris como Coco nos respetaron a Melissa o a mí, el momento que se vivió no fue así, la cámara lo captó mal y no sucedieron así las cosas, soy muy buena actriz y eso fue lo que hicimos”, aclaró.

Luego, agregó: “A mí esto me parece muy triste, porque es que realmente lo único que hicimos en ese loft fue ser felices, en ningún momento él me faltó el respeto y yo ya lo había dicho. Jugamos, hicimos contenidos de entrevistas, quizá el ángulo de la cámara no sé, lo hizo ver mal. Y quizá no se vio en la cámara, que realmente no pasó para dejarle claro a toda Colombia que jamás me faltó el respeto”.

Después de analizar la situación, ‘El Jefe’, cambió de opinión y le quitó el castigo a Coco. “Ya he tomado una decisión, espero que esto sirva de lección para todos, no podemos permitir que el humor sobrepase el respeto. La decisión que tomé: Coco, sales de la placa”.